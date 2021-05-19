Тенерифе хочет оставить у себя игрока Динамо. Будущее испанца зависит от киевского клуба

"Тенерифе" хочет сохранить в своих рядах арендованного у "Динамо" нападающего Франа Соля.Об этом сообщает cadenaser.com.

По информации источника, спортивный директор испанского клуба уже говорил с футболистом, чтобы убедить его остаться в команде еще на один сезон.

В "Тенерифе" надеются, что Фран Соль сделает все от себя зависящее, чтобы продолжить выступления в Испании.

В клубе ценят результативность динамовца, его игру на поле и отношения в коллективе с другими игроками.

Отмечается, что дальнейшее будущее Франа Соля будет зависеть от позиции "Динамо" и предложений от других клубов, которые обратили внимание на игрока в этом сезоне.

В ближайшее время агенты испанца определят, насколько возможен вариант с продолжением его карьеры в "Тенерифе", поскольку самому Солю нравится на Канарах.

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Напомним, что на правах аренды Соль присоединился к испанскому клубу осенью 2020 года. В составе "Тенерифа"29-летний футболист во всех турнирах провел 37 матчей, в которых забил 9 голов и сделал две результативные передачи.