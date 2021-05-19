Голкипер Миная покинул клуб

Капитан и голкипер "Миная" Андрей Попович расторг контракт с закарпатским клубом. Соглашение 29-летнего голкипера действовало до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне УПЛ Попович в составе "Миная" провел 20 матчей, в которых пропустил 30 мячей и 4 раза отстоял на ноль.

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По итогам минувшего сезона закарпатская команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице УПЛ и вылетела в Первую лигу.