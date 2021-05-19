Луческу: Суркис переубедил, что большинство болельщиков ждут меня в Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как сын Рэзван убедил его не отказываться от работы в клубе.

"Никогда не говорил про болельщиков, пока работал в Украине. Возможно, когда я проигрывал в каких-то матчах, то говорил на тему судейства, но только чтобы защитить свою команду. Когда я приехал в "Динамо", то был удивлен. Если я не нужен, если меня не воспринимают болельщики – тогда я не буду работать. Я не обиделся на болельщиков, мне не понравилось то, что люди называли себя "Динамо", называли себя сердцем клуба. Они оскорбляли меня не имея никаких оснований.

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