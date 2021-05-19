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Луческу: Суркис переубедил, что большинство болельщиков ждут меня в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист был готов покинуть киевский клуб из-за протестов ультрас

Луческу: Суркис переубедил, что большинство болельщиков ждут меня в Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как сын Рэзван убедил его не отказываться от работы в клубе.

"Никогда не говорил про болельщиков, пока работал в Украине. Возможно, когда я проигрывал в каких-то матчах, то говорил на тему судейства, но только чтобы защитить свою команду.

Когда я приехал в "Динамо", то был удивлен. Если я не нужен, если меня не воспринимают болельщики – тогда я не буду работать. Я не обиделся на болельщиков, мне не понравилось то, что люди называли себя "Динамо", называли себя сердцем клуба. Они оскорбляли меня не имея никаких оснований.

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Я написал то самое письмо. После этого позвонил президент "Динамо" и переубедил меня, что большинство болельщиков ждут меня в клубе, а на остальную часть обращать внимание не стоит.

Как профессионал я понимал, что в каждом чемпионате, как и в жизни, должно быть постоянно соперничество. Если ты один – ты не будешь прогрессировать. Я должен был прийти и создать в чемпионате Украины конкуренцию.

Мой сын тогда позвонил мне и наругал: "Ты не можешь отказаться от футбола. Независимо от обстоятельств – ты должен иди своей дорогой. Футбол – твоя жизнь. Твой опыт, мастерство и видение футбола не может быть откинуто группой людей", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.05.2021 в 09:52
Пускай переубедит большинство болельщиков. Так будет справедливо.
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госпітальєр (львів)
19.05.2021 в 09:45
мірча максимально самозакоханий,для нього щоденні дифірамби як наркотик
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