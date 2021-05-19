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Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Специалист поделился мнением об уровне игры Мохаммеда Кадири

Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о центре защиты своей команды.

"Наверно, некоторым игрокам повезло – Бурда сломался, Шабанову сделали операцию, и Забарный получил свое место в составе. Будь те футболисты здоровы, наверно, я бы с них начал подготовку к чемпионату.

По поводу Кадири, я отказался от него, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в "Интере". Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на результат.

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Я посмотрел, кто у нас есть. Поскольку я отказался от трансферов, увидел, что у нас есть Сирота. Также я использовал Кендзеру на позицию центрального защитника. Когда травму получил Тымчик, я вернул Томаша обратно на правый фланг, и он убедил меня на тренировках, что может там играть.

Потом Попов травмировался, и он снова воспользовался своим шансом. Дальше удачное стечение обстоятельств для Забарного. Было сложно понять, кто что может, но мы много работали над механизмами игры в защите и качеством выхода из обороны. Игроки убедили меня, они могут это делать, учатся этому.

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Я тоже поменял свою позицию, ведь в "Шахтере" у меня было много индивидуально сильных бразильцев. Я сразу сказал игрокам, что они не могут быть бразильцами, ведь они особенные по-своему. Тогда у меня строилась игра на держании мяча. Это была одна тактика. Тут мне пришлось измениться, ведь тут другие игроки и другие способности. Мы много работали над синхронностью перемещения футболистов, очень много тактики, страхования, взаимопомощь", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
19.05.2021 в 11:44
Гарна робота. Дай Боже Мірчі вагон здоров`я
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