Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о центре защиты своей команды.

"Наверно, некоторым игрокам повезло – Бурда сломался, Шабанову сделали операцию, и Забарный получил свое место в составе. Будь те футболисты здоровы, наверно, я бы с них начал подготовку к чемпионату. По поводу Кадири, я отказался от него, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в "Интере". Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на результат.

Я посмотрел, кто у нас есть. Поскольку я отказался от трансферов, увидел, что у нас есть Сирота. Также я использовал Кендзеру на позицию центрального защитника. Когда травму получил Тымчик, я вернул Томаша обратно на правый фланг, и он убедил меня на тренировках, что может там играть. Потом Попов травмировался, и он снова воспользовался своим шансом. Дальше удачное стечение обстоятельств для Забарного. Было сложно понять, кто что может, но мы много работали над механизмами игры в защите и качеством выхода из обороны. Игроки убедили меня, они могут это делать, учатся этому.