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Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо
Специалист поделился мнением об уровне игры Мохаммеда Кадири
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о центре защиты своей команды.
"Наверно, некоторым игрокам повезло – Бурда сломался, Шабанову сделали операцию, и Забарный получил свое место в составе. Будь те футболисты здоровы, наверно, я бы с них начал подготовку к чемпионату.
По поводу Кадири, я отказался от него, потому что у меня был печальный опыт с Тарибо Уэстом в "Интере". Когда игроки из Африки играют на позиции центрального защитника, у них отсутствует соответствующая позиционная координация. В большей мере, не у всех, конечно, но большинство допускают большое количество ошибок, что потом влияет на результат.
Я посмотрел, кто у нас есть. Поскольку я отказался от трансферов, увидел, что у нас есть Сирота. Также я использовал Кендзеру на позицию центрального защитника. Когда травму получил Тымчик, я вернул Томаша обратно на правый фланг, и он убедил меня на тренировках, что может там играть.
Потом Попов травмировался, и он снова воспользовался своим шансом. Дальше удачное стечение обстоятельств для Забарного. Было сложно понять, кто что может, но мы много работали над механизмами игры в защите и качеством выхода из обороны. Игроки убедили меня, они могут это делать, учатся этому.
Я тоже поменял свою позицию, ведь в "Шахтере" у меня было много индивидуально сильных бразильцев. Я сразу сказал игрокам, что они не могут быть бразильцами, ведь они особенные по-своему. Тогда у меня строилась игра на держании мяча. Это была одна тактика. Тут мне пришлось измениться, ведь тут другие игроки и другие способности. Мы много работали над синхронностью перемещения футболистов, очень много тактики, страхования, взаимопомощь", – сказал Луческу.
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