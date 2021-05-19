Динамо не продолжит аренду хавбека

Румынский полузащитник Тудор Бэлуцэ покинул киевское "Динамо" после завершения срока арендного соглашения.

Тудор присоединился к "Динамо" 6 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона из английского "Брайтона". За это время Бэлуцэ принял участие в одном матче УПЛ и двух матчах Лиги чемпионов.

"Динамо" не будет продолжать срок аренды и Бэлуцэ возвращается в клуб, который владеет правами на игрока.

Киевский клуб поблагодарил Тудора Бэлуцэ за проявленный профессионализм и пожелал успехов в дальнейшей карьере.