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Динамо не продолжит аренду хавбека

Премьер-лига
(2 голосов)

Тудор Белуцэ покинул киевский клуб

Динамо не продолжит аренду хавбека

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Румынский полузащитник Тудор Бэлуцэ покинул киевское "Динамо" после завершения срока арендного соглашения.

Тудор присоединился к "Динамо" 6 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона из английского "Брайтона". За это время Бэлуцэ принял участие в одном матче УПЛ и двух матчах Лиги чемпионов.

"Динамо" не будет продолжать срок аренды и Бэлуцэ возвращается в клуб, который владеет правами на игрока.

Киевский клуб поблагодарил Тудора Бэлуцэ за проявленный профессионализм и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
19.05.2021 в 11:54
Згадуючи Бєлуце буду згадувати другий гол в ворота Динамо забитий Ференцварешем. Удачі в Брайтоні але здається його і звідти виженуть.
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Maldini (Киев)
19.05.2021 в 11:38
Белуцэ..и Мирчу забирай на Родину!
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