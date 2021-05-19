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СМИ: Многолетний капитан Александрии покинул клуб
Клуб не стал продлевать контракт с 36-летним вратарем
Многолетний капитан "Александрии" покинул клуб. Об этом сообщает Meta-ratings.
Клуб не стал продлевать контракт с вратарем Юрием Панькивым, который заканчивается 30 июня.
За "Александрию" 36-летний футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 раз отстоял на ноль.
По информации источника, интерес к ветерану проявляют "Рух" и аматорские "Карпаты".
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Источник:Meta-ratings
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