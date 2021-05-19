СМИ: Многолетний капитан Александрии покинул клуб

Многолетний капитан "Александрии" покинул клуб. Об этом сообщает Meta-ratings.

Клуб не стал продлевать контракт с вратарем Юрием Панькивым, который заканчивается 30 июня.

За "Александрию" 36-летний футболист выступал с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы. Всего в составе "горожан" капитан провел 209 матчей, пропустил 244 мячей и 68 раз отстоял на ноль.

По информации источника, интерес к ветерану проявляют "Рух" и аматорские "Карпаты".