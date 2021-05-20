Наследники Миколенко, новая версия Коваленко. Вспоминаем сезон арендованных игроков

Украинский сезон ушел на заслуженный отдых. Впереди нас ждет жаркое лето, много трансферных слухов и официальных переходов. Помимо этого, игроки двух грандов вернутся в клубы после окончаний арендных сделок, в надежде доказать, что за год они подросли и возмужали, и теперь заслуживают на место в основной команде.

Отсмотрев практически все матчи прошлой кампании, мы внимательно следили за арендованным футболистами и теперь готовы поделиться с вами впечатлениями. Давайте вспомним, кто и чем запомнился после этого непростого сезона, а также сделаем небольшой прогноз, кто готов к тому, чтобы ворваться в основу одного из украинских грандов.

Потенциальные сменщики Миколенко

Все и так знают, что Виталий Миколенко - один из двух главных активов киевского "Динамо". Он, на пару с Цыганковым, уже летом может быть продан в европейский клуб за неплохие деньги. В сезоне 2020/21 Виталий немного застопорился в развитии, но удачное выступление на Евро может помочь таки отправиться на повышение. Претенденты на роль нового левого защитника уже есть.

Если бы существовал приз, который имел бы название "Лучший арендованный футболист", то мы бы, вероятно, вручили его Владиславу Дубинчаку. Левый фулбек уже не в первый год скитается по арендам, что, учитывая его 22-летний возраст, шаг логичный, и в последнем сезоне он смог себя показать во всей красе. За "Днепр-1" Влад отыграл 22 матча в УПЛ, отдав в них три голевые передачи. Физического здоровья Дубинчаку хватает, дабы успевать везде - активно играть в атаке, параллельно с этим не проваливаясь в обороне.

Дубинчак был первым сразу двух наставников на протяжении всего сезона - Михайленко видел в нем латераля при схеме с тремя центральными защитниками, а Йовичевич ставил левым фулбеком в более классическом построении. Игра Влада - это не просто пробегись по флангу и навесь. Он часто врывался на скорости в штрафную, чем временами напоминал Миколенко или Исмаили. На себя Дубинчак часто зарабатывал фолы, а в игре против "Мариуполя" именно на нем сфолил Чоботенко, что и привело к пенальти. Помимо этого, у 22-летнего защитника неплохой дриблинг, позволяющий ему часто проходить соперника при игре 1 в 1.

Контракт Дубинчака с киевским клубом действителен до лета 2022-го, а значит у Влада два пути - в "Динамо" или из него. Все будут решать летние сборы, на которые фулбек должен отправиться с основной командой. А дальше дело за ним и за Мирчей Михайловичем. Румынский наставник в этом сезоне доказал, что с молодежью работать умеет, но многое будет зависеть и от самого футболиста. Потенциала для следующего шага у Дубинчака хватает. Но придется работать. Очень много.

Второй кандидат на подмену/замену Миколенко - Роман Вантух. Конкурент Дубинчака, который провел классный сезон в "Александрии". На счету фулбека один гол и две голевые передачи в 17-ти играх УПЛ. Стоит также отметить, что, в отличие от Дубинчака, Вантух может играть не только в качестве защитника, но и быть вингером на левом крыле. В подобной роли его использовал Владимир Шаран.

На протяжении двух последних лет Вантух был в роли арендованного в двух клубах, набираясь опыта. Прошедший сезон - лучший в его карьере, на что, вероятно, обратил внимание и Мирча Луческу. Предположим, что шанс у Романа на летних сборах будет, но там придется выложиться на сто процентов (а то и больше), учитывая зашкаливающую конкуренцию за место на левом фланге.

Нужен ли Де Дзерби "Коваленко 2.0"?

Если среди игроков "Динамо" на обложку журнала "Арендовчане" мы поместили Дубинчака, то в "Шахтере" стоит выделить Артема Бондаренко. Оно и неудивительно, ведь сам факт того, что игрок, который находится в аренде в "Мариуполе" приглянулся Андрею Шевченко, говорит о многом. Сейчас он в расширенной заявке сборной и готовится к Евро.

Но несмотря на восемь голов в 21-й игре сезона, не сказать, что Бондаренко оставил о себе лишь положительные эмоции. Хватало и негатива. Главная проблема 20-летнего полузащитника - нестабильность, которая в целом была присуща всему "Мариуполю". После одного качественного матча, Артем мог провести два-три серых, затем снова выдать феерию, и провалиться через неделю. Его вызов в сборную - огромный аванс, но именно рядом с лучшими футболистами страны он может набраться того недостающего опыта, который поможет ему выйти на новый уровень.

Главный вопрос - получит ли "Коваленко 2.0" (а Артема часто сравнивают с другим известным украинским полузащитником) место в "Шахтере" в следующем сезоне? Вопрос сложный. Пока мы не знаем, что конкретно будет строить в Украине итальянец Де Дзерби. В "Сассуоло" его базовая схема 4-2-3-1, где Бондаренко вполне мог пригодиться на позиции "десятки", однако это зависит от нескольких факторов. Первый - отношение нового тренера "горняков" с бразильцами. Если же итальянец продолжит делать ставку на южноамериканский вектор, то Артем снова отправится в аренду. Также положение Артема очень зависит от входящих трансферов, ведь если будет куплен условный Стефано Сенси, то это на время закроет Бондаренко путь в "Шахтер".

Из всего вышесказанного, учитывая молодой возраст и непонятное положение вещей в "Шахтере", нам кажется, что Бондаренко еще сезон проведет в аренде. На сборы, возможно, Де Дзерби ему отправит приглашение, но дабы заслужить что-то большее, придется очень серьезно поработать летом. Пока непонятно, готов ли Бондаренко к этому.

Есть ли замена Мораесу?

Главная проблема вице-чемпиона Украины на ближайшее трансферное окно - поиск нового нападающего. При всем уважении к травмированному Мораесу и здорового Дентиньо, их возраст уже не позволяет делать ставку на них, как на главную боевую единицу. Вьюнник же еще слишком юн, а потому он, как нам кажется, как раз таки и отправится в аренду. Или же будет использоваться на 15-20 минут в не самых важных матчах. Но форвард нужен в скором времени и может стоит поискать его в "Мариуполе" и других клубах? Есть три возможных кандидата.

Два из них играют в "Мариуполе" - Даниил Сикан и Андрей Кулаков. От первого ждут и требуют уже давно. Статус чемпиона мира, пусть и молодежного мундиаля, обязывает, но в сезоне 2020/21 закрепиться в "Шахтере" он не сумел, после чего отправился под крыло Маркевича-младшего. Стоит признать, что за год Даниил прибавил - забил первые голы, раздавал голевые передачи и в моменты, когда был здоров, считался основным форвардом "приазовцев". Хватит ли этого, дабы стать первым номером в "Шахтере"? Нет, но в качестве подмены основного нападающего Сикан точно может пригодиться. Потому, как нам кажется, он останется с "горняками".

Про Кулакова этого не скажешь. Андрей отыграл больше минут, нежели Даниил, а также сделал больше результативных действий (3+4 против 4+2), но в моменты, когда Сикан мог играть, оставался на скамейке запасных. Крайне вероятно, что 22-летнего страйкера ожидает еще год в аренде. И, что вполне возможно, снова на берегах азовского моря.

Ну и наконец-то, самая загадочная персона - Ларри Кайоде. Форвард с первого дня не нашел общий язык с Луишем Каштру, из-за чего на протяжении двух лет играл в Турции. Время там он провел с пользой, набив неплохую статистику - 69 матчей, 21 гол, десять голевых передач. Вопрос лишь в том, что будет дальше. Ответ - все зависит от Де Дзерби. Главное преимущество Кайоде - скорость и рывки, благодаря чему он хорошо впишется в команду с контратакующим стилем. Роберто же большой фанат позиционной игры, а потому вряд ли будет делать ставку на Кайоде. Контракт Ларри действителен еще два года, но учитывая 28-летний возраст, путь может быть один - продажа.

Сергей Булеца разочаровал, Гео Цитаишвили не вовремя травмировался

После того как молодежная сборная Украины победила на чемпионате мира, мы все были уверены, что получили поколение, которое будет разрывать европейские чемпионаты на протяжении многих лет. Пока все идет тяжело. Есть положительные примеры, вроде Ризныка и Попова, которые сейчас играют в основе клубов УПЛ, однако отрицательных пероснажей куда больше. Поговорим о двух из них, которых в прошедшем сезоне "Динамо" отправило в аренду.

Сергей Булеца был одним из героев победного мундиаля. Именно его гол в полуфинале турнира помог команде Петракова выбить мощную сборную Италии. Тогда казалось, что Булеца сходу получит свой шанс в "Динамо", но он на один год, вместе с Владом Супрягой, был отправлен в "Днепр-1". Прошлым летом на сборах Луческу Сергей удивить не сумел и во второй раз отправился в космическую столицу Украины. И разочаровал.

Большую часть кампании молодой полузащитник провел в качестве игрока запаса, выйдя в основе лишь в 38 процентов игр. Стоит отметить, что в конце сезона он смог таки пробиться в старт (не в последнюю очередь из-за травм других игроков), но нельзя сказать, что он сильно выделялся на фоне Когута или Назаренко. Не говоря уже о лидерах, вроде Чуже и Пихаленка.

Зная конкуренцию на его позиции (-ях) в "Динамо", маловероятно, что ему стоит на что-то рассчитывать в столице. А учитывая, что Йовичевичу Сергей также не особо нужен, то все становится совсем печально. Как нам кажется, Булеце придется идти по старому пути - аренда. Кто знает, в каком направлении этот путь его заведет. Можно предположить, что в условной "Ворскле", которая попала в еврокубки, не имея большого арсенала игроков, Булеца мог бы пригодиться.

Совсем другой сезон, но со схожим финалом, пережил Гео Цитаишвили. Еще один герой чемпионата мира прошедшую кампанию в плюс себе не запишет. В первой её половине он был третьим на подхвате в "Динамо", после чего зимой его решили отправить в "Ворсклу", в качестве подмоги Юрию Максимову, который вел борьбу за попадание в еврокубки. Начал Гео неплохо. В схеме "бело-зеленых" ему нашли место на фланге латералем, где он трижды выходил в старте и даже отличился красивым голом, однако после его нашла травма. Итог - вылет до конца сезона и досрочное окончание аренды. Занавес.

Ситуация с Георгием сейчас не совсем понятна. Шанс в "Динамо" он может получить лишь в случае, если один из конкурентов на правом фланге покинет клуб. То есть, Цитаишвили нужно всем сердцем поддерживать на Евро Цыганкова, дабы тот таки покинул столицу. Либо же надеяться, что чемпион Украины решит продать Караваева. В остальных случаях, вряд ли он будет получать много игрового времени от Мирчи Луческу. А может он просто не уровня киевлян?

Коротко об остальных

Теперь одной строкой вспомним прочих арендованных игроков, которым, при всем уважении, много букв посвящать смысла нет. Проблема большинства в том, что они долгие годы скитаются по разным клубам, но доказать свою готовность играть за гранд они не сумели. В этот список можно вписать Кирюханцева, Топалова, Танковского, Игнатенко, Шабанова, Смирного, Бондаренко, Соля или Русина. Каждый из них в целом неплохой футболист, но вряд ли они смогут зацепиться за место в "Шахтере" или "Динамо".

Также есть крайне странные персонажи, которые каким-то чудом попали в отряд грандов. Взять тех же Бенито и Каргбо, которые в целом не были пассажирами в "Олимпике", но вряд ли им что-то светит в "Динамо". А вот середняки УПЛ - совсем другое дело.

Другой тип арендованных - "пока еще зеленые". 18-летний Очеретько провел классный сезон в "Мариуполе", но из-за огромной конкуренции на позиции вингера в "Шахтере", ни на что серьезное рассчитывать пока не может. Ключевое слово - "пока". В таком возрасте он еще способен покорить своей игрой многих, если продолжит прогрессировать.

Подобное можно сказать и о 23-летнем Никите Кравченко, который весь сезон отвечал за правую бровку в "Колосе". Сам факт того, что он основной футболист команды, которая попала в еврокубки - сигнал хороший, но пока еще рано говорить о чем-то большем. Сезончик в аренде точно не будет лишним.