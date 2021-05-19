  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Шахтера вызван в сборную Грузии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Шахтера вызван в сборную Грузии

Премьер-лига
(1 голосов)

Сборы команды начнутся 24 мая

Защитник Шахтера вызван в сборную Грузии

Новина українською

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава отправится в расположение сборной Грузии.

Национальная команда соберется в Тбилиси 24 мая.

У команды запланированы 2 товарищеских матча на выезде: 2 июня с Румынией и 6 июня с Нидерландами.

Хочолава вызывается в главную сборную с 2017 года, в составе которой он провел 26 матчей и сделал две результативные передачи.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ за "Шахтер" 28-летний футболист провел 12 поединков во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Грузия Шахтер (Донецк) Давид Хочолава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...