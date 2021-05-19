Защитник Шахтера вызван в сборную Грузии

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава отправится в расположение сборной Грузии.

Национальная команда соберется в Тбилиси 24 мая.

У команды запланированы 2 товарищеских матча на выезде: 2 июня с Румынией и 6 июня с Нидерландами.

Хочолава вызывается в главную сборную с 2017 года, в составе которой он провел 26 матчей и сделал две результативные передачи.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ за "Шахтер" 28-летний футболист провел 12 поединков во всех турнирах.