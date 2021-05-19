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Кобин: В межсезонье Минаю не избежать ощутимых кадровых потерь
Бывший наставник закарпатцев оценил перспективы клуба
Олександр Приходько
Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мнением о том, какие шаги должен сделать закарпатский клуб для того, чтобы вернуться в УПЛ.
"Думаю, что нужно сосредоточиться на строительстве крепкого фундамента – клубной академии и постепенно сделать ставку на воспитанниках местного футбола. Ничего страшного не произойдет, если не удастся сразу вернуться в элитный дивизион.
Тем более, что в межсезонье "Минаю" не избежать ощутимых кадровых потерь и придется создавать практически новую команду", - отметил Кобин.
Напомним, что "Минай" вылетел из УПЛ с последнего места, набрав 18 очков. Кобин покинул закарпатский клуб после 19-го тура, когда команда шла на 13-й позиции.
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