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"Все идет по графику, как и планировалось". Бондарь - о своем восстановлении

Премьер-лига
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Срок реабилитации игрока от 3 до 5 месяцев

"Все идет по графику, как и планировалось". Бондарь - о своем восстановлении

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о реабилитации после операции на колене.

"Восстановление идет своим чередом, все идет по графику, как и планировали. Потихоньку уже начинаю разрабатывать ногу.

Каждое утро и вечер я занимался в клинике сам по приезду в Киев. Сейчас каждый день я езжу на базу, чтобы восстанавливаться и делать там всяческие процедуры.

Профессор, который делал мне операцию, сразу сказал, что от 3 до 5 месяцев будет занимать мое восстановление. Думаю, оно будет зависеть от того, как пройдет текущий этап, как все будет срастаться, сживаться.

Думаю, все будет хорошо, и я выйду как можно скорее. Будем побеждать", – сказал Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Футбол NEWS

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