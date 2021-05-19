"Все идет по графику, как и планировалось". Бондарь - о своем восстановлении

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о реабилитации после операции на колене.

"Восстановление идет своим чередом, все идет по графику, как и планировали. Потихоньку уже начинаю разрабатывать ногу.

Каждое утро и вечер я занимался в клинике сам по приезду в Киев. Сейчас каждый день я езжу на базу, чтобы восстанавливаться и делать там всяческие процедуры.

Профессор, который делал мне операцию, сразу сказал, что от 3 до 5 месяцев будет занимать мое восстановление. Думаю, оно будет зависеть от того, как пройдет текущий этап, как все будет срастаться, сживаться.

Думаю, все будет хорошо, и я выйду как можно скорее. Будем побеждать", – сказал Бондарь.