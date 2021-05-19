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"Все идет по графику, как и планировалось". Бондарь - о своем восстановлении
Срок реабилитации игрока от 3 до 5 месяцев
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о реабилитации после операции на колене.
"Восстановление идет своим чередом, все идет по графику, как и планировали. Потихоньку уже начинаю разрабатывать ногу.
Каждое утро и вечер я занимался в клинике сам по приезду в Киев. Сейчас каждый день я езжу на базу, чтобы восстанавливаться и делать там всяческие процедуры.
Профессор, который делал мне операцию, сразу сказал, что от 3 до 5 месяцев будет занимать мое восстановление. Думаю, оно будет зависеть от того, как пройдет текущий этап, как все будет срастаться, сживаться.
Думаю, все будет хорошо, и я выйду как можно скорее. Будем побеждать", – сказал Бондарь.
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