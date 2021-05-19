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Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков
По остальным игрокам решение будет принято позже
fcdynamo.kiev.ua
После завершения чемпионата Украины 2020/2021 целый ряд игроков, отданных в аренду в другие клубы, вернутся в расположение "Динамо".
На данный момент киевский клуб находится в отпуске и соберется в Киеве 22 июня.
К игрокам первой команды присоединятся: Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевский, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо.
Тренерский штаб планирует взять этих игроков (за исключением тех, кому не позволит состояние здоровья) на предсезонный сбор.
По остальным футболистам, которые находятся в аренде, решение будет принято позже.
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