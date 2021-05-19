Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков

После завершения чемпионата Украины 2020/2021 целый ряд игроков, отданных в аренду в другие клубы, вернутся в расположение "Динамо".

На данный момент киевский клуб находится в отпуске и соберется в Киеве 22 июня.

К игрокам первой команды присоединятся: Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевский, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо.

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Тренерский штаб планирует взять этих игроков (за исключением тех, кому не позволит состояние здоровья) на предсезонный сбор.

По остальным футболистам, которые находятся в аренде, решение будет принято позже.