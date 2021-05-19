  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков

Премьер-лига
(4 голосов)

По остальным игрокам решение будет принято позже

Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

После завершения чемпионата Украины 2020/2021 целый ряд игроков, отданных в аренду в другие клубы, вернутся в расположение "Динамо".

На данный момент киевский клуб находится в отпуске и соберется в Киеве 22 июня.

К игрокам первой команды присоединятся: Сергей Булеца, Роман Вантух, Никита Кравченко, Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук, Владислав Дубинчак, Георгий Цитаишвили, Богдан Билошевский, Назарий Русин, Артем Шабанов, Бенито, Ибрагим Каргбо.

Читайте такжеДинамо не продолжит аренду хавбека

Тренерский штаб планирует взять этих игроков (за исключением тех, кому не позволит состояние здоровья) на предсезонный сбор.

По остальным футболистам, которые находятся в аренде, решение будет принято позже.

Читайте такжеТенерифе хочет оставить у себя игрока Динамо. Будущее испанца зависит от киевского клуба

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
19.05.2021 в 16:25
Сколько игроков на контракте. по арендам распихивают. Лучше бы УПЛ не чемпионат сокращало ю-21, а не вводил лимит на аренды. Это же жесть.. Как так. 13 игроков. Это же полноценный состав.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
19.05.2021 в 16:14
Булеца Цитиашвили, классные игроки с большой перспективой, МЧМ 2019 это доказал, пора выходить на новый уровень
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
19.05.2021 в 15:51
Это перед очередной раздачей.
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.05.2021 в 16:08
Це не твоя справа свиняча.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...