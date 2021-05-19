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Новый тренер Александрии Гура: Я всю жизнь ждал этого назначения

Премьер-лига
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Футбольный клуб есть, а команды нет

Новый тренер Александрии Гура: Я всю жизнь ждал этого назначения

fco.com.ua

Новина українською

Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура, который сменил на данной должности Владимира Шарана, так прокомментировал свое назначение.

"Очень много эмоций несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения. Пятое место - это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили.

Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду", - сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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