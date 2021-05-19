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Новый тренер Александрии Гура: Я всю жизнь ждал этого назначения
Футбольный клуб есть, а команды нет
fco.com.ua
"Очень много эмоций несмотря на то, что я уже давно здесь работаю. Я всю жизнь ждал этого назначения. Пятое место - это амбиции президента, но вы же понимаете, что мы строим новую команду. Будем стараться идти к этим целям. Нам нужно показывать красивый футбол. Пока хочется идти к тем целям, которые нам озвучили.
Мы пока работаем над усилением. Насчет тренерского штаба мы еще не решили. Я думаю, в течение недели все проясниться. Мы будем искать перспективных футболистов, которые будут делать результат. У нас у многих игроков позаканчивались контракты. Футбольный клуб есть, а команды нет. Сейчас будем формировать новую команду", - сказал Гура.
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