Шахтер начал замену газона на Олимпийском, Динамо обещает инвестировать в проект

Директор департамента эксплуатации ООО "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько рассказал о процессе реновации газона, который в это межсезонье реализуется на НСК "Олимпийский" в Киеве.

– Мы привыкли всегда играть на хорошем газоне, поэтому инициатива исходила от нашего клуба. На всех домашних стадионах, которых уже было достаточно много, начиная с "Донбасс Арены", мы уделяли особое внимание качеству газона. Это общемировая, европейская практика – иметь достаточно высокие стандарты и требования к полю. Достаточно долго обсуждали этот вопрос с руководством НСК "Олимпийский", а впоследствии и с ФК "Динамо". Пришли к консенсусу: настало время. Собственно, прошло ровно 10 лет после того, как был постелен этот газон. И пора его менять настала давным-давно. Сейчас мы приступили к реализации проекта.

– Какие именно работы сегодня проводятся?

– Это стандартная практика: срезаем существующий газон с помощью нашего оборудования, технологий, которые мы приобрели в Великобритании и которыми пользуемся все это время. Затем выполняется финишная планировка профиля газона. Думаю, в конце этой или в начале следующей недели начнутся работы по укладке системы усиления газона. Дальше – ряд технологических операций, а после – засев. То есть это не рулонный газон: мы фактически сеем его, и потом нам необходим перерыв хотя бы около пяти недель, чтобы вырастить его в условиях, может быть, даже летней жары Киева.

– Новый сезон обычно стартует в середине июля…

– Так и есть. Мы рассчитываем, что к середине июля этот газон уже будет в достаточно хорошем состоянии, а к концу июля и началу августа – идеальный, великолепного качества.

– Что мы хотим получить, если сравнить два газона? В чем будет разница?

– Сторонний наблюдатель, возможно, и не заметит кардинальной разницы, но внимательный зритель отметит, что газон станет однородного цвета. Если кто-то присматривался, особенно когда трансляция в режиме высокого разрешения, мог заметить пятна светло-зеленого цвета – это так называемый однолетний мятлик, фактически сорняк. Таким сорняком была поражена практически вся поверхность этого газона. Так всегда происходит, если его не менять в течение нескольких лет. Мы прежде всего планируем и рассчитываем, что эстетически поле станет намного лучше и красивее, с функциональной точки зрения, что представляет наибольшую важность для игроков, –более скоростным и качественным, а самое главное – намного более прочным. Это прямым образом скажется на ощущениях футболистов и на их способности проявлять лучшие игровые качества.

– Как происходит взаимодействие с НСК "Олимпийский" и с " Динамо "? Вызывали ли какие-то вопросы диссонанс?

– Никакого диссонанса – пока работаем абсолютно в унисон. С руководством "Олимпийского" находим понимание по всем вопросам. Я уверен, что и Министерство молодежи и спорта в данном случае понимает важность процесса. Руководство ФК "Динамо" также поддерживает эту идею, и не только поддерживает, но и фактически взяло определенные финансовые обязательства по участию и инвестированию в проект. Пока все идет по плану. Работы выполняются силами прежде всего агрономической службы НСК "Олимпийский", безусловно, с нашим участием. Просто у нас есть опыт – мы знаем, как это делать, располагаем технологиями и умеем контролировать качество. А заказчиком этого процесса является НСК "Олимпийский". Большая благодарность и признательность его руководству за то, что оно понимает важность и занимается реализацией этой идеи.

– Расскажите подробнее о технологиях и опыте.

– На "Донбасс Арене" у нас еще в 2011 году была инсталлирована система усиления газона. В 2013-м мы делали реновацию поля – фактически ту же операцию, что и сейчас, с определенными особенностями. Тогда же мы приобрели комплекты оборудования в Великобритании, которые позволяют правильно срезать газон и правильно производить реновацию усиленных газонов. Затем на всех стадионах, начиная с "Арены Львов" и заканчивая ОСК "Металлист", мы проводили реновацию. В Харькове она была глубокой, фактически тоже срезали газон, потому что там также есть система усиления Desso GrassMaster. Это определенная последовательность технических операций со многими особенностями. В нашей стране, прямо скажем, не так много клубов или компаний, которые обладают таким опытом. Мы использовали его и нашу экспертизу для того, чтобы правильно выполнить реновацию.