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Директор Александрии: С Гурой нет какого-то определенного срока контракта

Премьер-лига
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Директор Александрии: С Гурой нет какого-то определенного срока контракта

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире ТК Футбол рассказал о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера команды и какие задачи будут перед ним поставлены.

"Нет какого-то определенного срока контракта. Так как отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи. И если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать.

Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности", - сказал Китаев.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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