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Директор Александрии: С Гурой нет какого-то определенного срока контракта
Отличный и профессиональный подход к делу
fco.com.ua
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире ТК Футбол рассказал о
"Нет какого-то определенного срока контракта. Так как отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи. И если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать.
Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности", - сказал Китаев.
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