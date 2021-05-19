Директор Александрии: С Гурой нет какого-то определенного срока контракта

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире ТК Футбол рассказал о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера команды и какие задачи будут перед ним поставлены.

"Нет какого-то определенного срока контракта. Так как отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи. И если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать.

Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности", - сказал Китаев.