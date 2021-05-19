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Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами
Тренер пояснил, почему не играет датчанин
Главный тренер "
"Моя работа в "Динамо" означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами.
Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь", - считает Луческу.
Напомним, что в сезоне УПЛ 2020/21 Дуэлунд провел 4 матча без результативных действий.
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