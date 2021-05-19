  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер пояснил, почему не играет датчанин

Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пояснил, почему датский хавбек Миккель Дуэлунд почти не играл в минувшем сезоне.

"Моя работа в "Динамо" означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами.

Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь", - считает Луческу.

Напомним, что в сезоне УПЛ 2020/21 Дуэлунд провел 4 матча без результативных действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
19.05.2021 в 18:10
Жёстко он его. Это ведь слова для прессы. Они толерантные. Представляю как они общаются в команде с ним. Чемодан без ручки
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
19.05.2021 в 17:48
Хоть кто-то это понимает,а то шлак возят и ждут результата! Дуелунд проиграл конкуренцию Буяльскому как основному,а ещё резервисту Ледневу проиграл
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...