Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу пояснил, почему датский хавбек Миккель Дуэлунд почти не играл в минувшем сезоне.

"Моя работа в "Динамо" означает, что нужно добиваться результата. Это должно стимулировать игроков. У Дуэлунда была возможность играть, но конкуренцию у него выиграл Буяльский. Он хочет играть на позиции Буяльского. Дуэлунда взяли за большие деньги, у него очень хороший контракт, который нельзя сравнить с контрактами украинцев. Думаю, он хорошо себя чувствует с такими деньгами.

Было много ошибок при трансферах. Исключения - Кендзера, Де Пена и Родригеш. Нужно работать, а на одном таланте результата не достичь", - считает Луческу.