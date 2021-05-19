"Это уже перевернутая страница" - Кобин не захотел говорить, кто приглашал Милевского в Минай

Экс-тренер " Миная " Василий Кобин подвел итоги сезона для закарпатской команды, которая заняла последнее место в УПЛ и вылетела в Первую лигу.

— Василий, эмоции после вашего ухода из "Миная" немного поутихли. На ваш взгляд, в чем потеряли закарпатцы в весенней части чемпионата, после того как неплохо выступили в УПЛ осенью?

— Слишком стремительным был взлет "Миная". И на этой победной волне, эйфории многие важные вопросы оказались вне внимания, как клубного руководства, так и моего — главного тренера. В элитном дивизионе это уже не проходило, здесь необходимо было учитывать каждую мелочь. Нам банально не хватало опыта.

— Наверняка вы уже успели проанализировать выступление "Миная" в отчетном сезоне. На ваш взгляд, если вы бы остались у руля, то команда могла бы сохранить "прописку" в элите?

— Если откровенно, то я не вижу смысла дискутировать на эту тему, это все равно, что гадать на кофейной гуще. Вылет "Миная" — уже свершившийся факт, история. Кстати, по большому счету, никакой трагедии в этом я не вижу. Ведь при желании можно навести немало примеров, когда в положении "Миная" оказывались команды с более богатыми традициями и крепкими финансовыми тылами. Взять, к примеру, тот же одесский "Черноморец"…

— Кто был инициатором приглашения в "Минай" экс-игрока национальной сборной Украины Артема Милевского, который так и не забил ни одного гола в закарпатской команде?

— Мне не хочется вникать и в вопросы трансферной политики "Миная", это уже перевернутая страница.