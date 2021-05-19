Динамо может сыграть товарищеский матч с бухарестким Рапидом

Киевское " Динамо " в сентябре может провести товарищеский матч с бухарестким "Рапидом".

Сейчас румынский клуб строит новый стадион в Джулешти (район Бухареста) и хочет провести матч-открытие именно с "Динамо".

Об этом сообщил совладелец "Рапида" Виктор Ангелеску, который пообщался на эту тему с наставником киевлян Мирчей Луческу, который сейчас отдыхает в Румынии.

"Поздравляю Луческу с его победами в Украине. Я говорил с ним, и он предложил провести матч-открытие нового стадиона с "Динамо", - заявил Ангелеску.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона "Рапид" возвращается в элитный дивизион румынского футбола.