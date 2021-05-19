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Геллер: Заря показывает, что Луганск - это Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент клуба рассказал, что для него значит Заря

Геллер: Заря показывает, что Луганск - это Украина

zarya-lugansk.com

Новина українською

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер рассказал о перспективах и о том, что для него значит луганский клуб.

- Какие дальнейшие перспективы "Зари"? Что вы хотите от этого проекта?

- Когда я этот клуб взял, а потом влюбился, поэтому для меня это не проект. Для меня это больше чем слово проект. Если ребенка называть проектом, то родителям это не понравится. Так и мне не нравится формулировка проект по "Заре".

- Что для вас этот клуб значит?

- Во-первых, он показывает, что Луганск - это Украина. Во-вторых, я хочу, чтобы как и любой ребенок, "Заря" достигала успехов. Я хочу, чтобы этот клуб зарабатывал деньги не только на свое существование, а еще приносил прибыль. Но, к сожалению, в украинском футболе это пока трудно. Я бы сказал, что мы и "Шахтер" - два клуба, которые на рынке успешно покупаем и продаем.

- Вам нравится, как наше футбольное хозяйство развивается?

- Честно, меня это не сильно волнует. Меня волнует моя команда, как она прославляет город. Все остальное мне не интересно, все равно ничего не изменится.

- Ахметов всегда говорит, что хочет вернуться в Донецк на "Донбасс Арену". У вас тоже мечта снова играть на луганском "Авангарде"?

- Я сам не луганский, а из Донецка. Но я хочу, чтобы Луганск и Донецк были снова в Украине, чтобы там было тихо. Спокойно. И стадион в Луганске мы немного отремонтировали перед началом этой агрессии. Я приезжал всегда заранее, любил общаться с людьми, хочу, чтобы это снова было. У меня нет такого, как у Рината, я не из Луганска, но я хочу, чтобы он снова стал украинским и люди могли приходить и болеть за свою команду. Но слава Богу за "Зарю" и так везде болеют. Мы всем болельщикам рады, но хотелось бы играть дома.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Геллер
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
19.05.2021 в 23:00
- Вам нравится, как наше футбольное хозяйство развивается?- Честно, меня это не сильно волнует. ---------------------- это все что нужно знать об интервью этого человека. Все остальные слова - это обман. про любовь к Заре и т.д. Если не интересует футбол - Зарю не полюбишь.
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