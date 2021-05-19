Calciomercato: Шахтер предложил Локателли 5-летний контракт на 15 млн евро

Донецкий " Шахтер " конкурирует с "Ювентусом" за полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли и сделал по игроку щедрое предложение.

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на la Repubblica, "горняки" предложили "Сассуоло" 35 млн евро за игрока, а самому футболисту контракт на 5 лет с общей суммой 15 млн евро.

Таким образом, "Ювентусу" для подписания хавбека нужно если не переплюнуть, то хотя бы приблизится к предложению украинского клуба.

Возможный переход Локателли связывают с тем, что донецкий клуб возглавит главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

В "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.

С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.