Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Calciomercato: Шахтер предложил Локателли 5-летний контракт на 15 млн евро
Ювентусу будет непросто переплюнуть данное предложение
calciomercato
Донецкий "
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на la Repubblica, "горняки" предложили "Сассуоло" 35 млн евро за игрока, а самому футболисту контракт на 5 лет с общей суммой 15 млн евро.
Таким образом, "Ювентусу" для подписания хавбека нужно если не переплюнуть, то хотя бы приблизится к предложению украинского клуба.
Возможный переход Локателли связывают с тем, что донецкий клуб возглавит главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
В "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.
С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.
Популярное сейчас
- Русин, Цитаишвили, Булеца и другие. Динамо объявило о возвращении арендованных игроков
- Динамо не продолжит аренду хавбека
- Шесть игроков Металлиста 1925 могут покинуть клуб по окончании сезона
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО