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Кобин: В Минае я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист не собирается оставлять тренерскую карьеру

Кобин: В Минае я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность

Новина українською

Экс-тренер "Миная" Василий Кобин считает, что ему по силам продолжить карьеру на этом поприще.

— Возможно ли ваше возвращение в тренерское кресло "Миная"?

— Знаете, никогда не говорите никогда. Все может быть, хотя в ближайшее время это маловероятно. А я всегда трезво оцениваю свои возможности и сложившуюся ситуацию.

— Делая первые шаги на тренерском поприще, вы когда-то говорили, что сначала хотите убедиться, ваше ли это дело. Что сейчас скажете?

— В "Минае" я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность. Мне очень нравится эта профессия, получал наслаждение от каждой тренировки, с нетерпением ждал каждого матча. Поэтому, для себя я уже выбор сделал: тренерская работа. Сейчас учусь на лицензионных курсах категории "А" УЕФА, дающих право возглавлять команды Первой и Второй лиг. И очень хочется верить, что мой перерыв в тренерской деятельности надолго не затянется.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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