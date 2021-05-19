Кобин: В Минае я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность

Экс-тренер " Миная " Василий Кобин считает, что ему по силам продолжить карьеру на этом поприще.

— Возможно ли ваше возвращение в тренерское кресло "Миная"?

— Знаете, никогда не говорите никогда. Все может быть, хотя в ближайшее время это маловероятно. А я всегда трезво оцениваю свои возможности и сложившуюся ситуацию.

— Делая первые шаги на тренерском поприще, вы когда-то говорили, что сначала хотите убедиться, ваше ли это дело. Что сейчас скажете?

— В "Минае" я чужого места не занимал, доказав свою профпригодность. Мне очень нравится эта профессия, получал наслаждение от каждой тренировки, с нетерпением ждал каждого матча. Поэтому, для себя я уже выбор сделал: тренерская работа. Сейчас учусь на лицензионных курсах категории "А" УЕФА, дающих право возглавлять команды Первой и Второй лиг. И очень хочется верить, что мой перерыв в тренерской деятельности надолго не затянется.