  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Банада летом покинет Александрию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Банада летом покинет Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Ветеран больше не нужен команде

Банада летом покинет Александрию

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада летом по истечении контракта станет свободным агентом.

Клуб не будет продлевать отношения с хавбеком.

Отметим, что Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

В завершившемся сезоне УПЛ хавбек провел 20 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Евгений Банада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serbskiy Serb (Днепропетровск)
20.05.2021 в 01:16
Следующие Гречишкин и Ситало:) Лучкевич уже и так понятно где будет в след году)
Ответить
0
0
Limpus (Александрия)
20.05.2021 в 00:22
эххххх(( жаль
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...