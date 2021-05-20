Банада летом покинет Александрию

Полузащитник " Александрии " Евгений Банада летом по истечении контракта станет свободным агентом.

Клуб не будет продлевать отношения с хавбеком.

Отметим, что Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

В завершившемся сезоне УПЛ хавбек провел 20 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.