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Банада летом покинет Александрию
Ветеран больше не нужен команде
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "
Клуб не будет продлевать отношения с хавбеком.
Отметим, что Банада играл за александрийский клуб с 2011 года, проведя более 200 матчей. Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
В завершившемся сезоне УПЛ хавбек провел 20 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
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Источник:footboom
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Комментарии (2)
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Serbskiy Serb (Днепропетровск)
20.05.2021 в 01:16
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Limpus (Александрия)
20.05.2021 в 00:22
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