СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ

Киевское " Динамо " официально еще не завершило сотрудничество со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко.

Как стало известно Meta-ratings, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что не подписал заявление об уходе, которое ему передал Алексей Михайличенко.

Учитывая новое возможное место работы Михайличенко на одной из должностей в УАФ, в столичном клубе посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации, поэтому предпринимают попытки удержать Михайличенко в столичном клубе. Не исключено, что на некоторое время Михайличенко уйдёт в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.

Ранее сообщалось о том, что Михайличенко намерен покинуть "Динамо" и перейти на работу в УАФ. Новым спортивным директором столичного клуба в свою очередь должен был стать Владимир Бессонов.