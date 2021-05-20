  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заявление об уходе еще не подписано

СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" официально еще не завершило сотрудничество со спортивным директором клуба Алексеем Михайличенко.

Как стало известно Meta-ratings, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что не подписал заявление об уходе, которое ему передал Алексей Михайличенко.

Учитывая новое возможное место работы Михайличенко на одной из должностей в УАФ, в столичном клубе посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации, поэтому предпринимают попытки удержать Михайличенко в столичном клубе. Не исключено, что на некоторое время Михайличенко уйдёт в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.

Ранее сообщалось о том, что Михайличенко намерен покинуть "Динамо" и перейти на работу в УАФ. Новым спортивным директором столичного клуба в свою очередь должен был стать Владимир Бессонов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Карбид (Ник)
20.05.2021 в 01:03
Придется Сурку раскошелиться на 5-й монитор.
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
20.05.2021 в 01:19
Расскажи про мониторы под номерами Один и Четыре, если не балабол!))
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 01:01
Труженник великий, просрал не тренерской работе все, что можна.
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
20.05.2021 в 00:51
Льосік, пора дорослішати.
Ответить
+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
20.05.2021 в 00:44
Протасов, с которым много лет дружит Михайличенко, заведет его в УАФ.)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...