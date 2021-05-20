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СМИ: Суркис не хочет отпускать Михайличенко на работу в УАФ
Заявление об уходе еще не подписано
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Как стало известно Meta-ratings, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что не подписал заявление об уходе, которое ему передал Алексей Михайличенко.
Учитывая новое возможное место работы Михайличенко на одной из должностей в УАФ, в столичном клубе посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной клубу организации, поэтому предпринимают попытки удержать Михайличенко в столичном клубе. Не исключено, что на некоторое время Михайличенко уйдёт в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.
Ранее сообщалось о том, что Михайличенко намерен покинуть "Динамо" и перейти на работу в УАФ. Новым спортивным директором столичного клуба в свою очередь должен был стать Владимир Бессонов.
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