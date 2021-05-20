Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21

UA-Футбол провел опрос среди журналистов редакции, которые больше других следили за матчами чемпионата Украины, и составил свою символическую сборную УПЛ по итогам сезона 2020/21. Учитывая большое количество кандидатов, мы выбрали не только игроков стартового состава, но и потенциальную им замену. Больше всего представителей, разумеется, у чемпиона и победителя Кубка - "Динамо" (5 в первой команде и 5 во второй во главе с тренером). У "Шахтера" мы взяли четырех исполнителей, у "Зари" - трех футболистов и тренера, также в наши сборные попали игроки "Днепра-1", "Десны", "Ворсклы" и "Колоса".

Первая сборная Вторая сборная Мирча Луческу Виктор Скрипник

Вратари

Анатолий Трубин, "Шахтер" (21 матч, 15 пропущенных, 10 сухих игр)

Временами казалось, что Пятов - вечный вратарь "Шахтера". С возрастом из него просто сделали бы киборга и он защищал цвета клуба еще бы сотню лет. Однако прошедший сезон показал, что у "горняков" есть новая вратарская звездочка - Трубин. Конечно, УПЛ не может быть мерилом качества для вратаря гранда, но ведь Анатолий в свои 19 лет отстоял три матча на ноль с "Реалом" и "Интером" и был в этих поединках лучшим на поле. Если продолжит столь стремительно прогрессировать, то вполне может пойти по стопам Лунина или Пятова - уехать в Европу или остаться в Украине, став легендой одного клуба.

Альтернатива - Георгий Бущан, "Динамо" (23 матча, 11 пропущенных, 13 сухих игр)

Говорят, что при Луческу похорошели все. Георгий - не исключение. Он стал основным еще во время позднего Михайличенко, но именно прошлый сезон - лучший в его карьере. Ни у кого не было столько "сухарей" в УПЛ, а временами Жоре удавалось отбивать по-настоящему сложнейшие удары. Вполне вероятно, успех в этой кампании поможет ему поехать на Евро в качестве основного кипера сборной.

Защитники

Александр Караваев, "Динамо" (23 матча, 2 гола, 5 результативных передач)

В свой первый год в Киеве Александр ничем особым не запомнился. От второго сезона также многого не ожидали и понимали, что это игрок больше для ротации и замены основным на правом фланге Кендзере в защите и Цыганкову в средней линии. Но кадровые трудности решили по-другому. Саша в течение текущего сезона был основным в "Динамо" и доказал, что он заслуживает этого звания. Одно из открытий прошлого чемпионата, человек, который просто высекал правую бровку от своих до чужих ворот, а также один из самых активных исполнителей "бело-синих" во времена Мирчи Луческу. "Кара" не только доказал, что заслуживает места в основе, но и то, что "Заря" - не его потолок развития. Возможно, удастся перерасти и "Динамо"?

Альтернатива - Додо, "Шахтер" (23 матча, 2 гола, 6 результативных передач)

Один из самых стабильных игроков донецкой команды. Какими бы ни были тяжелыми времена у "Шахтера", можно быть уверенным, что бразилец не подведет и разгонит атаку правым флангом до чужой штрафной. После ухода Дарио Срны "горняки" наконец получили достойную замену справа в защите. И не забывайте при этом, что Додо в своем развитии еще не остановился и способен прогрессировать и дальше.

Виталий Вернидуб, "Заря" (24 матча)

Ему уже 34 года, но он сыграл, пожалуй, свой лучший сезон в карьере. Недаром, когда сборная Украины переживала тяжелые времена из-за коронавируса, именно Виталий рассматривался многими как первая опция на усиление защиты. Вернидуба трудно назвать скоростным игроком, но этот недостаток он компенсировал выбором позиции, что позволяло ему сдерживать значительно более быстрых оппонентов. А еще Виталий - это характер "Зари", тот самый, за который луганскую команду назвали мужиками. В финале Кубка главным героем был Никола Василь, но Вернидуб на самом деле сделал не меньше для того, чтобы интрига сохранялась максимально долго и при этом "Заря" продолжала бороться, а не доигрывать матч.

Альтернатива - Кирилл Петров, "Колос" (20 матчей, 2 гола)

Какой бы трудолюбивой и дисциплинированной команда не была, но для достижения успеха ей нужен класс и опыт. Кирилл Петров обеспечивал и то, и другое. Чемпион Европы среди юниоров действовал максимально хладнокровно и надежно в течение сезона, что позволило "Колосу" выиграть не один матч. А под конец сезона еще и забил очень важные голы "Десне" и "Александрии", которые имели важное значение в завоевании путевки Коваливке в Лигу Конференций.

Илья Забарный, "Динамо" (21 матч, один гол, одна голевая)

Главное открытие всего сезона УПЛ. А как может быть иначе, когда 18-летний футболист, о котором еще прошлым летом за пределами Киева знали единицы, показывает очень зрелый и уверенный футбол? Причем настолько зрелый и уверенный, что уже сейчас Шевченко не боится ставить его в основу сборной. Оборона "Динамо" по всем показателям была лучшей в прошлой кампании и персона Забарного - одна из ключевых в построениях Луческу. Хочется пожелать Илье одного - не останавливаться на достигнутом.

Альтернатива - Денис Попов, "Динамо" (15 матчей, один гол)

Как и коллега по клубу, Денис также провел достаточно уверенный сезон. Но будучи на несколько лет старшим Забарного, чувствуется, что Попову еще нужно немного повзрослеть и научиться сдерживать эмоции. Временами его спортивная злость превращается в откровенную грубость, что может плохо отразиться на командных интересах. В остальном Денис, благодаря физическим данным, игре головой, напору и неуступчивости, уже похож на Серхио Рамоса. А такие защитники нужны всему украинскому футболу.

Владислав Дубинчак, "Днепр-1" (22 матча, 2 результативные передачи)

Вероятно, для большинства читателей его появление в символической сборной сезона УПЛ – удивительное. Но так уж сложились обстоятельства... Кроме собственного таланта Дубинчаку помогло стечение обстоятельств: Миколенко провел посредственный как для себя сезон, Исмаили и Корниенко были травмированы, остальные конкуренты играли или нестабильно, или только половину сезона.

Владислав же на уровне провел весь футбольный год – без существенных спадов. Да, есть разница между его выступлениями в первом и втором кругах УПЛ, но она заметна, прежде всего, из-за разницы в игре команды. Владислав показывает очень трудоемкий футбол, допуская при этом минимум индивидуальных ошибок. Этого достаточно для стабильного места в основе середняка УПЛ, но хватит ли для того, чтобы вернуться и закрепиться в стане чемпиона? Говорят, что летом у Дубинчкака будет шанс. Уже последний в "Динамо".

Альтернатива - Виталий Миколенко, "Динамо" (22 матча, 2 гола, 3 результативные передачи)

Провел не лучший сезон, но ближе к его завершению набрал форму. Это радует, ведь на носу – Евро-2020 и сборной Украины нужен такой боец. Виталий Миколенко не стал меньше работать на фланге, но стал допускать больше ошибок. Это свойственно для молодежи и не смертельно, если твой тренер – Мирча Луческу.

Центральные полузащитники

Сергей Сидорчук, "Динамо" (21 матч, 3 гола, 1 результативная передача)

Душа нынешнего "Динамо". У Сергея пока нет замены по позиции. Если он получает дисквалификацию или травму, это приводит к большим проблемам у киевлян в середине поля. Игрока нельзя назвать универсалом, ведь он постоянно занимает лишь позицию опорного полузащитника. Однако в случае необходимости он может опуститься в линию защиты, играя буквально третьего центрбэка, или немного выше и завершать атаки. Именно он своим ассистом в Суперкубке положил начало победе над "Шахтером", оформил "гол+пас" в одном из ключевых матчей весны против "Зари", а также забил Франции в отборе к ЧМ, когда наша сборная сенсационно зацепилась на выезде за ничью.

Тарас Степаненко, "Шахтер" (18 матчей, 2 гола, 1 результативная передача)

Об опорнике "горняков" по большому счету можно сказать то же, что и о Сидорчуке. Разница лишь в том, что этот сезон для Тараса получился не таким ровным, как предыдущие, из-за ковида и травмы. К тому же, "Шахтер" нашел ему замену в виде Майкона. Но при этом он остается одним из ключевых игроков в клубе и сборной и одним из самых устойчивых футболистов дончан на дистанции. В мире существует только одна более стабильная вещь, чем игра Тараса: ежедневный восход солнца. В остальном мы так не уверены.

Николай Шапаренко, "Динамо", 24 матча, 4 гола, 3 результативные передачи

Провел отличный сезон. А квинтэссенцией, как и полагается, стал финал Кубка Украины, в котором Шапаренко проявил не только классное умение работать с мячом, но и мощную физическую подготовку. Прогресс этого игрока не отмечает разве что ленивый. Ведь качественное улучшение игры Николая Шапаренко очень бросается в глаза на фоне предыдущих сезонов, где Шапаренко даже не попадал в расширенную обойму основного состава "Динамо". Сейчас же это отличный полузащитник типа box-to-box, что, надеемся, со временем еще подрастет и станет украинским Тьяго Алькантарой (а то и лучше!).

Альтернатива - Егор Назарина, "Заря" (25 матчей, 2 результативные передачи)

Не от хорошей жизни Виктор Скрипник использовал Дмитрия Иванисеню в центре защиты. Но можно себе такое позволить, если на замену лидеру полузащиты есть Егор Назарина. Новичок "Зари" уже полностью понял непростые принципы луганской игры и провел классный сезон.

Атакующие полузащитники

Андрей Тотовицкий, "Десна", 18 матчей, 9 голов, 5 результативных передач

10 апреля в матче 21-го тура Андрей разорвал "Александрию", оформив дубль. Последний его гол был настоящим шедевром - удар пяткой в ​​ворота. Но в тот момент Тотовицкий получил травму и больше до конца сезона не сыграл. В пяти матчах, которые остались, черниговцы набрали только шесть очков из 15 возможных и не удержались в зоне еврокубков. Этот отрезок лучше всего демонстрирует, насколько "Десна" была зависима от Андрея. Если бы не злополучная травма, не сомневаемся - он бы еще поборолся за звание лучшего бомбардира, а также наверняка был бы в расширенном списке Андрея Шевченко на Евро. Любой команде понадобится такой универсал в атаке, который на приличном уровне владеет всем необходимых для его амплуа арсеналом.

Альтернатива - Виктор Цыганков, "Динамо" (20 матчей, 12 голов, 5 результативных передач)

Немного странно, что самый продуктивный игрок чемпионата Украины не попадает в первую символическую сборную сезона. Но Виктор должен понять - он главная надежда украинского футбола. Поэтому от него ожидают лучшей игры в каждом матче и в течение всего матча, а не эпизодами. А еще ему не прощают, когда он не забивает в финале пенальти, а затем говорит, что не обращает на это внимания, потому что многие не забивает 11-метровые. Как следствие, говорят о его словах, а не о том, что он был лучшим среди полевых игроков в составе обеих команд.

Виталий Буяльский, "Динамо" (20 матчей, 5 голов, 4 результативные передачи)

Время Алексея Михайличенко в качестве тренера у большинства болельщиков киевлян ассоциируется со страданиями. Однако опытного специалиста/функционера нужно поблагодарить хотя бы за то, что он перевел Буяльского с позиции опорника в зону под нападающим. Виталий второй год подряд проводит выдающийся сезон: раздает и завершает сам. Нет, не Цыганков нынешний лидер "Динамо", как бы специалисты ни пытались вешать ярлыки, а именно "Буя" со своим талантом находить пространство между линиями соперника главный топ нынешней команды Мирчи Луческу. При этом, игрок и сзади успевает отрабатывать, а не только на атаку.

Альтернатива - Владислав Кабаев, "Заря" (21 матч, 6 результативных передач)

Нужно еще найти в УПЛ игрока, который мог бы так лихо создавать моменты, идти на их создание и завершать их. Если Влад был "живой", то Виктор Скрипник почти всегда бросал его в бой с первых же минут. Можно вспоминать, что в первом круге именно его результативные действия позволили не проиграть "Шахтеру" и "Динамо", но главное другое - его умение найти шанс там, где многие его не увидят.

Манор Соломон, "Шахтер" (23 матча, девять гол, одна голевая)

Вот он, главный и единственный лучик света в атаке "Шахтера". Как только экс-тренерский штаб понял, что нельзя жертвовать израильтянином в пользу Тайсона, то его игра на левом фланге засияла очень яркими красками. Показательным стал весенний период, когда Манор часто в одиночку тащил "горняков", стабильно забивая по одному-два раза за 90 минут. Соломон - лучший бомбардир "Шахтера" в этом сезоне, и при правильном отношении Роберто Де Дзерби, у него есть шанс сделать серьезный шаг вперед.

Альтернатива - Жерсон Родригес, "Динамо" (22 матча, четыре гола, две голевые)

Еще прошлым летом руководство столицы планировало побыстрее продать Жерсона. Как же все быстро изменилось. Мирча Луческу, используя свой немалый опыт, сумел найти подход к сложному вингеру и тот сразу стал давать результат. Жерсон перестал играть ради Жерсона, а стал делать все ради общего блага. Перестал лениться, стал играть сзади, помогая партнерам, забивал очень важные голы (особенно на последних минутах). Да, он не всегда был первым выбором у Луческу, но когда выходил, приносил пользу своему коллективу.

Форварды

Владислав Кулач, "Ворскла". (21 матч, 15 голов)

Нечасто лучшим бомбардиром УПЛ становится игрок, чья команда в итоге финиширует вне пределов топ-3. Кулачу удалось воспользоваться неуверенностью конкурентов и войти в историю "Ворсклы" и украинского футбола в целом. Треть своих голов Владислав забил с пенальти, но "компенсацией" за это есть те полезные действия, которые он делал для "Ворсклы" помимо забитых мячей: заработанные пенальти и удаления для соперников, передачи на обострение. В своей насыщенной карьере Кулач провел самый результативный сезон, что, впрочем, не позволило получить вызов в национальную сборную Украины. Остается довольствоваться местами в различных символических сборных. В том числе, и в нашей.

Альтернатива - Александр Гладкий, "Заря" (22 матча, 9 голов, 1 результативная передача)

Он вернулся в украинский чемпионат примерно в одно время с Кравцом и Селезневым. Но где двое последних, а где Александр Гладкий?! Его девять голов помогли "Зари" финишировать в топ-3, а самому Александру пригодились в контексте позиций в общем зачете бомбардиров УПЛ за все время. Гладкий – восьмой с претензиями вплотную приблизиться к топ-5.

Первый тренер

Мирча Луческу, "Динамо" (20 побед, 5 ничьих, 1 поражение, титулы чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка)

Уже после завершения чемпионата бывший помощник Луческу Диего Лонго рассказал историю, что перед началом сезона Жерсона Родригеса по статистическим показателям вообще не должно быть в команде. Но перед игрой за Суперкубок Мирча Луческу на интуиции ввел люксембуржца в состав и тот стал важной составляющей успеха. Собственно, эта история показательна, ведь демонстрирует, что "Динамо" для прорыва нужен был специалист, знающий, как работать с талантливыми игроками, умеет использовать их сильные стороны. Для киевского клуба даже не так важно, что он вернул чемпионство, прервав гегемонию "Шахтера", как то, что "Динамо" - это вновь голодная к свершениям команда, которая знает, что делать на поле.

Второй тренер

Виктор Скрипник, "Заря" (15 побед, 5 ничьих, 6 поражений, бронзовый призер и финалист Кубка)

Только вспомните, как прошло межсезонье. Виктор Скрипник одной ногой был в "Днепре-1", много ключевых игроков были в подвешенном состоянии. Неудивительно, что когда тренер все же остался, "Заря" провалила старт чемпионата. Но уже в третьем туре сыграла вничью с "Шахтером", а в пятом - с "Динамо". В конце концов, Виктор Скрипник вывел свою команду на прямую дорогу, не отходя от своего стиля. "Заря" снова играла ромбом и это выглядело очень интересно. Да, тренеру не удалось прыгнуть выше голова - периодические провалы не позволили до последнего конкурировать с "Шахтером". Но если в прошлом сезоне луганчане лишь в заключительном туре завоевали бронзу, то в этот раз сомнений в их третьем месте не возникало задолго до завершения чемпионата, а в какой-то момент казалось, что им даже удастся заскочить на вторую строчку. А это - явный показатель прогресса.