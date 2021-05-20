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Динамо и Шахтеру приписывают интерес к защитнику Спортинга
Минувший сезон футболист провел на правах аренды в чемпионате Турции
Фото: haberglobal.com.tr
Французский защитник Валентин Розье вернулся в "Спортинг" после аренды в "Бешикташе", но может снова оказаться в другой команде. Об этом сообщает O Jogo.
По информации источника, на футболиста претендуют клубы из Франции, Турции и Украины. Что касается наших клубов, то не отмечается какая команда конкретно. За 24-летнего правого защитника лиссабонцы хотят 6 миллионов евро. Источник указывает, что в Украине такие трансферы могут осуществить лишь "Динамо" и "Шахтер"
Валентин Розье – 24-летний французский защитник, который перешел в "Спортинг" летом 2019 года из "Дижона" за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Отметим, что в сезоне-2020/21 Розье провел 37 матчей за "Бешикташ" во всех турнирах, отличившись 3 голами и 7 ассистами.
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