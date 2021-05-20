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Федык: За прошлый сезон Руха с десяти баллов я ставлю четвёрку

Премьер-лига
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Специалист подвел итоги дебюта львовского клуба в УПЛ

Федык: За прошлый сезон Руха с десяти баллов я ставлю четвёрку

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык подвел итоги сезона для команды, а также сказал о комплектации на следующий сезон.

"Этот сезон был переходной. Серьёзных достижений у нас и не могло быть, будем откровенны. За прошлый сезон с десяти баллов я ставлю четвёрку.

Рагнар Сигурдссон и Бобур Абдухоликов покинули команду. У многих заканчиваются контракты и с ними ведутся переговоры. Я бы хотел полностью сохранить команду, а как оно будет - посмотрим.

Нужно усилить те позиции, на которых у нас нет большой конкуренции - это крайние защитники и крайние нападающие", - сказал Федык.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ "Рух" в турнирной таблице занял 10-е место, в активе клуба 28 баллов.

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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