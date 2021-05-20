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В Турции уверены, что Заря воспользуется правом выкупа Сайядманеша у Фенербахче

Премьер-лига
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У луганчан есть право на выкуп игрока за 3,5 млн евро

В Турции уверены, что Заря воспользуется правом выкупа Сайядманеша у Фенербахче

Фото: facebook.com/fczoryaluhansk

Новина українською

Руководство "Зари" почти наверняка воспользуется опцией покупки нападающего Аллахьяра Сайядманеша у "Фенербахче". Об этом пишет internethaber.com.

При этом источник сообщает, что луганчане имеют право выкупить игрока за 3,5 млн евро, а не за 1,5, как утверждалось ранее.

Также снова упоминается об интересе "Динамо" к Сайядманешу.

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Кроме того, уточняется, что скауты бельгийских клубов будут следить за Аллахьяром летом.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ в составе "Зари" 19-летний Аллахьяр во всех турнирах провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал три результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр
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Источник:
internethaber.com

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