В Турции уверены, что Заря воспользуется правом выкупа Сайядманеша у Фенербахче

Руководство "Зари" почти наверняка воспользуется опцией покупки нападающего Аллахьяра Сайядманеша у "Фенербахче". Об этом пишет internethaber.com.

При этом источник сообщает, что луганчане имеют право выкупить игрока за 3,5 млн евро, а не за 1,5, как утверждалось ранее.

Также снова упоминается об интересе "Динамо" к Сайядманешу.

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Кроме того, уточняется, что скауты бельгийских клубов будут следить за Аллахьяром летом.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ в составе "Зари" 19-летний Аллахьяр во всех турнирах провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал три результативные передачи.