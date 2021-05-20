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Игрок Александрии рассматривает предложения от Днепра-1 и еще двух клубов

Премьер-лига
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Один из которых зарубежный

Игрок Александрии рассматривает предложения от Днепра-1 и еще двух клубов

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Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич не будет продлевать контракт с нынешним клубом, с которым у него заканчивается контракт 30 июня 2021 года. Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, к 25-летнему футболисту проявляют интерес "Днепр-1" и еще два клуба, один из которых - зарубежный. За "Днепр" Валерий уже выступал с 2013-го по 2016 год.

Сам футболист с новым клубом рассчитывает определиться до конца мая.

Напомним, что за "Александрию" Лучкевич выступал с 2019-го по 2021 год. В минувшем чемпионате УПЛ 25-летний полузащитник во всех турнирах провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал три голевые передачи.

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В статье: ФК Александрия Валерий Лучкевич
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Источник:
Meta-ratings

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