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Игрок Александрии рассматривает предложения от Днепра-1 и еще двух клубов
Один из которых зарубежный
Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич не будет продлевать контракт с нынешним клубом, с которым у него заканчивается контракт 30 июня 2021 года. Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации источника, к 25-летнему футболисту проявляют интерес "Днепр-1" и еще два клуба, один из которых - зарубежный. За "Днепр" Валерий уже выступал с 2013-го по 2016 год.
Сам футболист с новым клубом рассчитывает определиться до конца мая.
Напомним, что за "Александрию" Лучкевич выступал с 2019-го по 2021 год. В минувшем чемпионате УПЛ 25-летний полузащитник во всех турнирах провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал три голевые передачи.
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