Игрок Александрии рассматривает предложения от Днепра-1 и еще двух клубов

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич не будет продлевать контракт с нынешним клубом, с которым у него заканчивается контракт 30 июня 2021 года. Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, к 25-летнему футболисту проявляют интерес "Днепр-1" и еще два клуба, один из которых - зарубежный. За "Днепр" Валерий уже выступал с 2013-го по 2016 год.

Сам футболист с новым клубом рассчитывает определиться до конца мая.

Напомним, что за "Александрию" Лучкевич выступал с 2019-го по 2021 год. В минувшем чемпионате УПЛ 25-летний полузащитник во всех турнирах провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал три голевые передачи.