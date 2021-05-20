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Вселенский исход. 8 игроков и почти все лидеры покинули Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

У Александрии, фактически, будет новая команда

Вселенский исход. 8 игроков и почти все лидеры покинули Александрию

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Шесть игроков основного состава "Александрии" покинут клуб в конце мая.

Контракт с "горожанами" завершается у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева.

Кроме этого, игроки, которые находились в "Александрии" на условиях аренды - Валерий Бондаренко ("Шахтер") и Роман Вантух ("Динамо" Киев) - согласно контрактам возвращаются в лагеря своих команд.

Юрий Панькив в составе "Александрии" дебютировал 17 апреля 2009 года. Сыграл за клуб 211 официальных матчей, среди которых 69 "сухих". Был многолетним капитаном команды.

Один из лидеров "Александрии", старожил команды, Евгений Банада дебютировал в составе основы "желто-зеленых" 14 июля 2012 года. Сыграл 246 матчей, забил 26 голов.

Дебют Артема Гордиенко в рядах команды состоялся 29 февраля 2020. Сыграл 14 матчей, забил 1 гол.

Дмитрий Гречишкин, неизменный игрок основы, дебютировал за "Александрию" 6 октября 2018 года. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов.

Валерий Лучкевич в составе команды дебютировал 25 февраля 2019. По горожан провел 75 матчей, забил 6 голов.

Павел Пашаев дебютировал в составе команды 30 июля 2017. Сыграл 97 матчей.

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В статье: Юрий Панькив Дмитрий Гречишкин Павел Пашаев ФК Александрия Артем Гордиенко Евгений Банада Валерий Лучкевич Валерий Бондаренко Роман Вантух
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (4)
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dazo65
20.05.2021 в 17:26
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 17:13
Ещё минус один клуб ((
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филанкрот (donetsk)
20.05.2021 в 17:09
і куди?
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Не РЕАЛист (повезло)
20.05.2021 в 16:48
Наверное поставлена задача на следующий сезон, любой ценой попасть в пердив.
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