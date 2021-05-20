Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вселенский исход. 8 игроков и почти все лидеры покинули Александрию
У Александрии, фактически, будет новая команда
Александр Приходько - UA-Футбол
Шесть игроков основного состава "
Контракт с "горожанами" завершается у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева.
Кроме этого, игроки, которые находились в "Александрии" на условиях аренды - Валерий Бондаренко ("Шахтер") и Роман Вантух ("Динамо" Киев) - согласно контрактам возвращаются в лагеря своих команд.
Юрий Панькив в составе "Александрии" дебютировал 17 апреля 2009 года. Сыграл за клуб 211 официальных матчей, среди которых 69 "сухих". Был многолетним капитаном команды.
Один из лидеров "Александрии", старожил команды, Евгений Банада дебютировал в составе основы "желто-зеленых" 14 июля 2012 года. Сыграл 246 матчей, забил 26 голов.
Дебют Артема Гордиенко в рядах команды состоялся 29 февраля 2020. Сыграл 14 матчей, забил 1 гол.
Дмитрий Гречишкин, неизменный игрок основы, дебютировал за "Александрию" 6 октября 2018 года. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов.
Валерий Лучкевич в составе команды дебютировал 25 февраля 2019. По горожан провел 75 матчей, забил 6 голов.
Павел Пашаев дебютировал в составе команды 30 июля 2017. Сыграл 97 матчей.
Популярное сейчас
- Экс-лидер Ингульца перейдет в Рух на правах свободного агента - источник
- "Рад взять очередной трофей на службе у великого клуба". Роналду заснул в обнимку с Кубком Италии
- Ребров покинет Ференцварош, Александрия отпускает Банаду и Панькива. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Александрия представила нового главного тренера
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО