Вселенский исход. 8 игроков и почти все лидеры покинули Александрию

Шесть игроков основного состава " Александрии " покинут клуб в конце мая.

Контракт с "горожанами" завершается у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева.

Кроме этого, игроки, которые находились в "Александрии" на условиях аренды - Валерий Бондаренко ("Шахтер") и Роман Вантух ("Динамо" Киев) - согласно контрактам возвращаются в лагеря своих команд.

Юрий Панькив в составе "Александрии" дебютировал 17 апреля 2009 года. Сыграл за клуб 211 официальных матчей, среди которых 69 "сухих". Был многолетним капитаном команды.

Один из лидеров "Александрии", старожил команды, Евгений Банада дебютировал в составе основы "желто-зеленых" 14 июля 2012 года. Сыграл 246 матчей, забил 26 голов.

Дебют Артема Гордиенко в рядах команды состоялся 29 февраля 2020. Сыграл 14 матчей, забил 1 гол.

Дмитрий Гречишкин, неизменный игрок основы, дебютировал за "Александрию" 6 октября 2018 года. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов.

Валерий Лучкевич в составе команды дебютировал 25 февраля 2019. По горожан провел 75 матчей, забил 6 голов.

Павел Пашаев дебютировал в составе команды 30 июля 2017. Сыграл 97 матчей.