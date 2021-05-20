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Голкипер Миная Попович: Хочется побыстрее определиться с новой командой
Все идет к тому, что голкипер покинет закарпатский клуб
fcminaj.com
Голкипер "
"Если честно, в последние дни было не до футбола. Я женился и нужно было как следует подготовиться к свадьбе. Кстати, среди гостей было немало моих одноклубников.
Все идет к тому, что я покину "Минай". Что дальше? Пока сложно сказать, поскольку элитные команды еще не начинали подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ, а у перволиговых клубов сезон еще не закончился. Поэтому нужно запастись терпением, хотя, конечно, хочется побыстрее определиться со своей новой командой", - сказал Попович.
Напомним, что выступая за "Минай", 29-летний Андрей Попович провел в УПЛ 20 поединков.
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