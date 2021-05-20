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Голкипер Миная Попович: Хочется побыстрее определиться с новой командой

Премьер-лига
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Все идет к тому, что голкипер покинет закарпатский клуб

Голкипер Миная Попович: Хочется побыстрее определиться с новой командой

fcminaj.com

Новина українською

Голкипер "Миная" Андрей Попович, контракт которого с закарпатским клубом заканчивается 30 июня, рассказал, собирается ли он пролонгировать соглашение с закарпатцами, или сменит "прописку".

"Если честно, в последние дни было не до футбола. Я женился и нужно было как следует подготовиться к свадьбе. Кстати, среди гостей было немало моих одноклубников.

Все идет к тому, что я покину "Минай". Что дальше? Пока сложно сказать, поскольку элитные команды еще не начинали подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ, а у перволиговых клубов сезон еще не закончился. Поэтому нужно запастись терпением, хотя, конечно, хочется побыстрее определиться со своей новой командой", - сказал Попович.

Напомним, что выступая за "Минай", 29-летний Андрей Попович провел в УПЛ 20 поединков.

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В статье: Андрей Попович ФК Минай
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