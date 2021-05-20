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Французский форвард Олимпика покинул клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не единственная потеря олимпийцев

Французский форвард Олимпика покинул клуб

olimpik.com.ua

Новина українською

Донецкий "Олимпик" пока еще не определился с планами на межсезонье, поскольку клуб рискует не получить лицензию на следующий чемпионат в УПЛ. В этой связи клуб также пока еще не занимается кадровыми вопросами и селекцией.

Тем не менее, как стало известно Meta-ratings, донецкий коллектив уже покинул французский легионер Максим Тейшейра, у которого заканчивался контракт с "Олимпиком" 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне француз португальского происхождения провел в составе "Олимпика" 22 матча, в которых забил три гола.

По имеющимся данным, 30 июня контракты с "Олимпиком" также заканчиваются у Артема Кичака, Ивана Зотько, Руслана Бабенко, Тараса Завийского и Сергея Политыло.

Истекают арендные соглашения у Ореста Лебеденко, который принадлежит испанскому "Луго", и Бенито с Ибраимом Каргбо, которые возвращаются в расположение киевского "Динамо".

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В статье: Олимпик (Донецк) Максим Тейшейра
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Источник:
Meta Ratings

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