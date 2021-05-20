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Французский форвард Олимпика покинул клуб
И это не единственная потеря олимпийцев
olimpik.com.ua
Донецкий "Олимпик" пока еще не определился с планами на межсезонье, поскольку
Тем не менее, как стало известно Meta-ratings, донецкий коллектив уже покинул французский легионер Максим Тейшейра, у которого заканчивался контракт с "Олимпиком" 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне француз португальского происхождения провел в составе "Олимпика" 22 матча, в которых забил три гола.
По имеющимся данным, 30 июня контракты с "Олимпиком" также заканчиваются у Артема Кичака, Ивана Зотько, Руслана Бабенко, Тараса Завийского и Сергея Политыло.
Истекают арендные соглашения у Ореста Лебеденко, который принадлежит испанскому "Луго", и Бенито с Ибраимом Каргбо, которые возвращаются в расположение киевского "Динамо".
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