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Селезнев: Не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо

Премьер-лига
(2 голосов)

Все пьют

Селезнев: Не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо

скриншот youtube

Новина українською

35-летний опальный форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал об алкоголе в футболе.

- Есть такой стереотип, что все футболисты бухают, употребляют алкоголь. Это правда?

- Можно говорить, что каждый человек бухает, употребляет алкоголь. Я просто не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Конечно, стереотип. Что значить слово "бухать"? Ты употребляешь?

- Конечно.

- Любого назови здесь – употребляют. Любого в мире назови. Может, какой-то процент есть. Но слово «бухать» и выпить бокал красного вина - это разные вещи.

- Это нужно, чтобы снять давление?

- Я в Испании (в "Малаге" в 2019 году, - прим) поиграл. После тренировки на обеде за столом шесть человек, и стояло две бутылки вина. Это было 11-12 часов дня. Они не садились есть без вина. Просто у каждого свой менталитет и понимание слова "выпить". В Испании это в порядке вещей, в Германии пиво в порядке вещей.

Я в пост не позволяю себе выпить алкоголь. А если в обычной жизни, то я могу выпить бокал за ужином. И я не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо. Но это не каждый день. Я и мясо особо по вечерам не ем. Есть режим.

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В статье: Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
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Комментарии (9)
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emart57 (Киев)
20.05.2021 в 19:22
Вот кому интересно мясо Селезнева?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 19:05
Вот поэтому и пошёл по пи...де.
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0
0
football_soccer (Украина)
20.05.2021 в 18:53
оттого после тридцатника ты еле-еле ногами шевелил по полю, что считал и считаешь , что "бокал-два выпить" это норма для ПРОФИ спортсмена. Нет, это вообще не норма. Алкоголь еще никого здоровее не сделал. Оправдывать свою зависимость от синьки тем, что "бухают все" это конечно край всей логики
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
20.05.2021 в 18:35
Если ты считаешь себя действующим спортсменом то фразы типа пять бокалов вина не повредят говорить нельзя. Закончил карьеру можешь рассказывать. А так похоже на оправдание
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+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
20.05.2021 в 18:25
Вот вот с вина под мяса потом коньячек под шашлычек вкусно очень ну а там и до водочки с пивом не далеко)))
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.05.2021 в 18:25
А взагалі хроняра трохи попутав реальність , в нього футбол переплівся з гужбаном . Воно навіть не зрозуміло чогой коли п'ють за кордоном . Ну то таке , рюський - одним словом .
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+3
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.05.2021 в 18:19
Та й в'ї&ать чарчину-другу під шашличок , теж норм . Головне не буянить , правда Сєля ?
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+3
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
20.05.2021 в 18:02
Когда ты просто хлещешь водку, то ты законченный алкаш. А брось туда цветок ромашки и опа - фитотерапевт!
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+10
0
Algrab (Костопiль)
20.05.2021 в 18:17
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+2
0


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