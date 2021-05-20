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Селезнев: Не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо
Все пьют
скриншот youtube
35-летний опальный форвард "
- Есть такой стереотип, что все футболисты бухают, употребляют алкоголь. Это правда?
- Можно говорить, что каждый человек бухает, употребляет алкоголь. Я просто не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Конечно, стереотип. Что значить слово "бухать"? Ты употребляешь?
- Конечно.
- Любого назови здесь – употребляют. Любого в мире назови. Может, какой-то процент есть. Но слово «бухать» и выпить бокал красного вина - это разные вещи.
- Это нужно, чтобы снять давление?
- Я в Испании (в "Малаге" в 2019 году, - прим) поиграл. После тренировки на обеде за столом шесть человек, и стояло две бутылки вина. Это было 11-12 часов дня. Они не садились есть без вина. Просто у каждого свой менталитет и понимание слова "выпить". В Испании это в порядке вещей, в Германии пиво в порядке вещей.
Я в пост не позволяю себе выпить алкоголь. А если в обычной жизни, то я могу выпить бокал за ужином. И я не считаю, что это плохо, когда ты выпил бокал-два вина под хорошее мясо. Но это не каждый день. Я и мясо особо по вечерам не ем. Есть режим.
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