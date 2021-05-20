Грузинский хавбек Олимпика перешел в Ингулец

" Ингулец " усилился 23-летним грузинским хавбеком Тимуром Чогадзе, который до недавнего времени играл за "Олимпик".

Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на два года.

По амплуа Чогадзе - фланговый хавбек.

Свою профессиональную карьеру начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.

Позже выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси). Предпоследним клубом Тимура был ФК "Рустави", а с января 2020 футболист играл задонецкий "Олимпик".

В марте 2019 дебютировал за молодежную сборную Грузии U-21.