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Грузинский хавбек Олимпика перешел в Ингулец
Первый летний трансфер клуба из Петрово
facebook.com/FCInhulets
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Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на два года.
По амплуа Чогадзе - фланговый хавбек.
Свою профессиональную карьеру начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.
Позже выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси). Предпоследним клубом Тимура был ФК "Рустави", а с января 2020 футболист играл задонецкий "Олимпик".
В марте 2019 дебютировал за молодежную сборную Грузии U-21.
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