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Луческу о вакцинации от COVID: Это обязательно, это вопрос ответственности каждого из нас
Тренер уже сделал прививку
dynamo.kiev.ua
75-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое решение
"Думаю, все понимают, что приходит время, когда им нужно сделать этот шаг. Неизвестно, когда наступит следующая волна или другая форма COVID.
Это дает нам возможность общаться с людьми, обниматься, быть нормальными людьми. Во время пандемии мы не жили нормальной жизнью. Я считаю, что это обязательно, это вопрос ответственности каждого из нас, особенно если мы собираемся путешествовать" , - сказал Мирча Луческу после вакцинации.
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