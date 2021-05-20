Луческу о вакцинации от COVID: Это обязательно, это вопрос ответственности каждого из нас

75-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое решение сделать прививку от коронавируса . Специалист сейчас находится в отпуске в Румынии, где и решил сделать вакцинацию.

"Думаю, все понимают, что приходит время, когда им нужно сделать этот шаг. Неизвестно, когда наступит следующая волна или другая форма COVID.

Это дает нам возможность общаться с людьми, обниматься, быть нормальными людьми. Во время пандемии мы не жили нормальной жизнью. Я считаю, что это обязательно, это вопрос ответственности каждого из нас, особенно если мы собираемся путешествовать" , - сказал Мирча Луческу после вакцинации.