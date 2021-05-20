Луческу: Ахметов отказался платить за Неймара 15 млн евро

Главный тренер "Динамо" и экс-тренер " Шахтера " Мирча Луческу заявил, что "горняки" в свое время могли купить Неймара.

"Мы были готовы подписать Неймара в "Шахтер", но тогда за него просили заплатить 15 миллионов евро.

Но президент "Шахтера" (Ринат Ахметов), сказал, что не хочет тратить так много на одного игрока", - передает слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.