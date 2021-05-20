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Луческу: Ахметов отказался платить за Неймара 15 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Но Ахметов отказался платить так много на одного игрока

Луческу: Ахметов отказался платить за Неймара 15 млн евро

Новина українською

Главный тренер "Динамо" и экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что "горняки" в свое время могли купить Неймара.

"Мы были готовы подписать Неймара в "Шахтер", но тогда за него просили заплатить 15 миллионов евро.

Но президент "Шахтера" (Ринат Ахметов), сказал, что не хочет тратить так много на одного игрока", - передает слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.

Остается неизвестным, о каком временном периоде говорил Луческу, так как в 2013-м бразилец перешел в "Барселону" почти за 90 млн евро.

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В статье: Мирча Луческу Неймар Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:59
И в итоге купил Бернарда за 25? Ну сказки же))
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янковский ян (Запорожье)
20.05.2021 в 21:28
Так можно почти о всех звёздах написать. Того же варди. Ни один клуб чемпионшип не хотел подписывать. А теперь легенда
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