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Луческу: Ахметов отказался платить за Неймара 15 млн евро
Но Ахметов отказался платить так много на одного игрока
Главный тренер "Динамо" и экс-тренер "
"Мы были готовы подписать Неймара в "Шахтер", но тогда за него просили заплатить 15 миллионов евро.
Но президент "Шахтера" (Ринат Ахметов), сказал, что не хочет тратить так много на одного игрока", - передает слова Луческу журналист Эмануэль Рошу.
Остается неизвестным, о каком временном периоде говорил Луческу, так как в 2013-м бразилец перешел в "Барселону" почти за 90 млн евро.
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