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Геллер: Перед Каменюкой стоит задача сделать команду, чтобы они поборолись за юношескую ЛЧ
zarya-lugansk.com
Президент "
"Перед Никитой поставлена задача сделать хорошую команду, чтобы они поборолись за юношескую ЛЧ.
А во-вторых, подготовить для Скрипника молодежь. Он сказал, что будет подпускать молодежь", – сказал Геллер.
Отметим, что в минувшем юношеском чемпионате Заря U-19 стала 3-й после "Динамо" и "Шахтера".
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Источник:Бомбардир
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