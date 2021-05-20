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Геллер: Перед Каменюкой стоит задача сделать команду, чтобы они поборолись за юношескую ЛЧ

Премьер-лига
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Геллер: Перед Каменюкой стоит задача сделать команду, чтобы они поборолись за юношескую ЛЧ

zarya-lugansk.com

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал о тренерских заданиях Никиты Каменюки, который работает с командой U-19.

"Перед Никитой поставлена задача сделать хорошую команду, чтобы они поборолись за юношескую ЛЧ.

А во-вторых, подготовить для Скрипника молодежь. Он сказал, что будет подпускать молодежь", – сказал Геллер.

Отметим, что в минувшем юношеском чемпионате Заря U-19 стала 3-й после "Динамо" и "Шахтера".

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Евгений Геллер
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Источник:
Бомбардир

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