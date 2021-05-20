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В Италии подтверждают, что Шахтер ведет переговоры по двум игрокам Сассуоло

Премьер-лига
(1 голосов)

Кроме Локателли есть еще и Марлон

В Италии подтверждают, что Шахтер ведет переговоры по двум игрокам Сассуоло

GETTY IMAGES

Новина українською

Известный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира подтверждает информацию о том, что "Шахтер" намерен подписать хавбека "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли.

На Локателли претендуют также "Ювентус", "Барселона" и ПСЖ, однако "горняки" готовы предложить за игрока 30-35 млн евро, что является довольно весомым аргументом.

Кроме Локателли, Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в "Шахтер" еще одного игрока "Сассуоло" - бразильского центрального защитника Марлона.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.

На данный момент, переговоры по обоим игрокам продолжаются.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Мануэль Локателли Марлон
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
20.05.2021 в 21:55
Марлон - да. Это реальный трансфер и очень актуальный, учитывая долгие годы проблемы в центре обороны. Но вот Локателли - это треш. 35 млн за итальянца, который ну сомнительно что прижевется в Украине. Это какая-то агония. Чувствую, ничего хорошего у Шахтера с этим Де Дзерби не будет.
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aleks68
20.05.2021 в 22:06
займись лучше своей десной.ничего хорошего?без тебя разберутся.
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