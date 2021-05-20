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В Италии подтверждают, что Шахтер ведет переговоры по двум игрокам Сассуоло
Кроме Локателли есть еще и Марлон
GETTY IMAGES
Известный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира подтверждает информацию о том, что "
На Локателли претендуют также "Ювентус", "Барселона" и ПСЖ, однако "горняки" готовы предложить за игрока 30-35 млн евро, что является довольно весомым аргументом.
Кроме Локателли, Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в "Шахтер" еще одного игрока "Сассуоло" - бразильского центрального защитника Марлона.
Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.
На данный момент, переговоры по обоим игрокам продолжаются.
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