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Классические оранжево-черные полосы. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1977 года

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер продолжает к 85-летию клуба свою ретро-серию

Классические оранжево-черные полосы. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1977 года

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

К 85-летию клуба "Шахтер" запустил проект "ретроформа". Клубом были подготовлены 7 комплектов формы из прошлого.

Сегодня донецкий клуб представил четвертую форму из серии. Это комплект образца 1977 года.

Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала "горняки" использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го "Шахтер" вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме.

Благодаря победе в Кубке СССР – 1980 и серебряным медалям чемпионата СССР – 1979, а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала популярной среди болельщиков.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.05.2021 в 23:48
Прикольно!
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