Классические оранжево-черные полосы. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1977 года

К 85-летию клуба " Шахтер " запустил проект "ретроформа". Клубом были подготовлены 7 комплектов формы из прошлого.

Сегодня донецкий клуб представил четвертую форму из серии. Это комплект образца 1977 года.

Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала "горняки" использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го "Шахтер" вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме.

Благодаря победе в Кубке СССР – 1980 и серебряным медалям чемпионата СССР – 1979, а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала популярной среди болельщиков.