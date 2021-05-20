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Классические оранжево-черные полосы. Шахтер к 85-летию клуба воссоздал форму 1977 года
Шахтер продолжает к 85-летию клуба свою ретро-серию
instagram.com/fcshakhtar
К 85-летию клуба "
Сегодня донецкий клуб представил четвертую форму из серии. Это комплект образца 1977 года.
Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала "горняки" использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го "Шахтер" вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме.
Благодаря победе в Кубке СССР – 1980 и серебряным медалям чемпионата СССР – 1979, а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала популярной среди болельщиков.
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