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Селюк: Я хотел бы, чтобы Туре поработал в России. Если сложится, перейдет в РПЛ

Премьер-лига
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Судя по всему, история взаимоотношения Яя с Олимпиком будет недолгой

Селюк: Я хотел бы, чтобы Туре поработал в России. Если сложится, перейдет в РПЛ

olimpik.com.ua

Новина українською

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента Яя Туре, который работает ассистентом главного тренера в донецком "Олимпика".

– Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии.

– "Олимпик" писал, что Туре вошел в тренерский штаб на новый сезон.

– Ему удобно находиться в "Олимпике", жить в Киеве и там же учиться на лицензию. Но на курсы и экзамены можно приезжать из других стран и городов. Плюс понятно, что его присутствие – хорошо для "Олимпика". Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет работал в "Барселоне", "Манчестер Сити", с Гвардиолой, с Манчини, с Пеллегрини, что может поделиться огромным опытом. Этим он и хочет заниматься.

– Получается, этим летом он может переехать в Россию?

– Да, он может перейти в Россию. Если сложится, дай бог, перейдет в РПЛ. Может быть, кто-то захочет выиграть какие-то дивиденды. Уровень чемпионата в России повыше. Хотя сборная Украины по рангу играет лучше, она сильная, многие футболисты уезжают в Европу.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк)
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Источник:
РБ-Спорт

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