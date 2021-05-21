УПЛ принимает участие в голосовании на новые лиги в FIFA 22

EA Sports проводит голосование о новых лигах в FIFA 22. Есть в списке лиг, которые могут быть добавлены в игру, и УПЛ.

На данный момент за УПЛ отдали голоса более 10 тысяч человек.

Проголосовать можно по ссылке.

Пока лидируют чемпионаты Греции, Венгрии и Алжира, УПЛ идет на 13-м месте в голосовании.