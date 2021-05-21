Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ принимает участие в голосовании на новые лиги в FIFA 22
Голосуй, или проиграешь
Фото - УАФ
EA Sports проводит голосование о новых лигах в FIFA 22. Есть в списке лиг, которые могут быть добавлены в игру, и УПЛ.
На данный момент за УПЛ отдали голоса более 10 тысяч человек.
Проголосовать можно по ссылке.
Пока лидируют чемпионаты Греции, Венгрии и Алжира, УПЛ идет на 13-м месте в голосовании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу: Ахметов отказался платить за Неймара 15 млн евро
- Буяльский не сыграет на Евро из-за травмы
- Игрок Александрии рассматривает предложения от Днепра-1 и еще двух клубов
- Жерсон Родригес может покинуть Динамо уже этим летом
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
21.05.2021 в 01:58
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...