  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ принимает участие в голосовании на новые лиги в FIFA 22
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ принимает участие в голосовании на новые лиги в FIFA 22

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосуй, или проиграешь

УПЛ принимает участие в голосовании на новые лиги в FIFA 22

Фото - УАФ

Новина українською

EA Sports проводит голосование о новых лигах в FIFA 22. Есть в списке лиг, которые могут быть добавлены в игру, и УПЛ.

На данный момент за УПЛ отдали голоса более 10 тысяч человек.

Проголосовать можно по ссылке.

Пока лидируют чемпионаты Греции, Венгрии и Алжира, УПЛ идет на 13-м месте в голосовании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: FIFA Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
21.05.2021 в 01:58
Увы, пока нет единого пула - можно забыть об УПЛ в фифе.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...