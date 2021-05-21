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Шахтер объявил семерых претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне
Среди них четыре украинца
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне.
Семеро игроков побеждали в номинации "Лучший игрок месяца" – Тете (октябрь, ноябрь), Анатолий Трубин (декабрь, апрель), Виктор Корниенко (сентябрь), Жуниор Мораес (август), Марлос (февраль), Манор Соломон (март) и Тарас Степаненко (май).
Из этой семерки болельщикам предстоит выбрать лучшего в сезоне 2020/21.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.
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