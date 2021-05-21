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Шахтер объявил семерых претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Среди них четыре украинца

Шахтер объявил семерых претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в сезоне.

Семеро игроков побеждали в номинации "Лучший игрок месяца" – Тете (октябрь, ноябрь), Анатолий Трубин (декабрь, апрель), Виктор Корниенко (сентябрь), Жуниор Мораес (август), Марлос (февраль), Манор Соломон (март) и Тарас Степаненко (май).

Из этой семерки болельщикам предстоит выбрать лучшего в сезоне 2020/21.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.

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В статье: Тарас Степаненко Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Манор Соломон Виктор Корниенко Тете Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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