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Геллер: После судейства в матче с Олимпиком позвонил Павелко и сказал: "Андрюш, надо что-то делать"

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент луганского клуба остался недоволен работой арбитра

Геллер: После судейства в матче с Олимпиком позвонил Павелко и сказал: "Андрюш, надо что-то делать"

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, как звонил президенту УАФ Андрею Павелко, когда был недоволен судейством в матче луганского клуба против "Олимпика" (1:2):

"Да, я звонил ему и сказал: "Андрюш, надо что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который потом хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не продемонстрируют никакой результат". Не надо пугать футболистов.

Арбитр Балакин говорил игрокам, что ему пришло указание сверху? Я это не комментирую. Если судья так считает, пусть подаст куда-то, выйдет на телевидение и расскажет, как все происходит на самом деле.

Как Павелко отреагировал на звонок? Сказал, что будет разбираться. Судя по итогам, не разобрались. Бывает", - сказал Геллер.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Андрей Павелко Евгений Геллер
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Источник:
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
21.05.2021 в 09:24
все тренера и владельцы клубов много говорят на эту тему но результата нет неужели эта корупционная футбольная машина непобедима
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