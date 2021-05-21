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Геллер: После судейства в матче с Олимпиком позвонил Павелко и сказал: "Андрюш, надо что-то делать"
Президент луганского клуба остался недоволен работой арбитра
Фото: ФК Заря Луганск
Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, как звонил президенту УАФ Андрею Павелко, когда был недоволен судейством в матче луганского клуба против "Олимпика" (1:2):
"Да, я звонил ему и сказал: "Андрюш, надо что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который потом хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не продемонстрируют никакой результат". Не надо пугать футболистов.
Арбитр Балакин говорил игрокам, что ему пришло указание сверху? Я это не комментирую. Если судья так считает, пусть подаст куда-то, выйдет на телевидение и расскажет, как все происходит на самом деле.
Как Павелко отреагировал на звонок? Сказал, что будет разбираться. Судя по итогам, не разобрались. Бывает", - сказал Геллер.
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