Геллер: После судейства в матче с Олимпиком позвонил Павелко и сказал: "Андрюш, надо что-то делать"

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, как звонил президенту УАФ Андрею Павелко, когда был недоволен судейством в матче луганского клуба против "Олимпика" (1:2):

"Да, я звонил ему и сказал: "Андрюш, надо что-то делать, мы же играем в футбол не только ради себя, мы же демонстрируем футбол, который потом хотим показать в Европе. Когда футболисты выходят и боятся судью, они потом в Европе не продемонстрируют никакой результат". Не надо пугать футболистов.

Арбитр Балакин говорил игрокам, что ему пришло указание сверху? Я это не комментирую. Если судья так считает, пусть подаст куда-то, выйдет на телевидение и расскажет, как все происходит на самом деле.

Как Павелко отреагировал на звонок? Сказал, что будет разбираться. Судя по итогам, не разобрались. Бывает", - сказал Геллер.