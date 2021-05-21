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Забарный рассказал, почему Цитаишвили пока не удалось заиграть в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторую часть сезона футболист провел в "Ворскле"

Забарный рассказал, почему Цитаишвили пока не удалось заиграть в Динамо

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился мнением, почему Георгию Цитаишвили не удалось закрепиться в составе при Мирче Луческу.

"Может, сильное давление со всех сторон. Нападающему нужно выходить и давать результат – забивать, цепляться (за мячи - прим.). А у Гио раз не получилось, два не получилось – уверенность потерял, и уже сложно вернуться.

Луческу давал ему шанс, Гио выходил и играл на себя. Он много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, что еще делать – надо показать себя.

Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, и из-за этого контратаки были. Это Луческу не нравилось", – сказал Забарный.

Отметим, что вторую часть сезона Цитаишвили провел в "Ворскле", сыграл 4 матча и забил один гол.

Ранее 20-летний футболист вернулся в "Динамо" из аренды.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Илья Забарный
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (2)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.05.2021 в 10:49
Ну вот пусть дальше "на себе" и играет. Футбол - коллективный вид спорта(да, кэп), особенно в ДК, пытающемся играть в осторожный прагматичный футбол при Луче. Сколько бы таланта в тебе не было, нужно иметь хоть какие-то мозги и характер. Вот у Забарного они судя по всему есть. Он, не обижая прошлого/будущего партнера по команде, тактично сказал что Гио - самоуверенный эгоист ).
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ascent (Луксор)
21.05.2021 в 09:59
Луческу просил его играть в футбол, а Цитаишвили исполнял произвольную программу по фигурному катанию...
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