Забарный рассказал, почему Цитаишвили пока не удалось заиграть в Динамо

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился мнением, почему Георгию Цитаишвили не удалось закрепиться в составе при Мирче Луческу.

"Может, сильное давление со всех сторон. Нападающему нужно выходить и давать результат – забивать, цепляться (за мячи - прим.). А у Гио раз не получилось, два не получилось – уверенность потерял, и уже сложно вернуться.

Луческу давал ему шанс, Гио выходил и играл на себя. Он много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, что еще делать – надо показать себя.

Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, и из-за этого контратаки были. Это Луческу не нравилось", – сказал Забарный.