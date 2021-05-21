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Забарный рассказал, почему Цитаишвили пока не удалось заиграть в Динамо
Вторую часть сезона футболист провел в "Ворскле"
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился мнением, почему Георгию Цитаишвили не удалось закрепиться в составе при Мирче Луческу.
"Может, сильное давление со всех сторон. Нападающему нужно выходить и давать результат – забивать, цепляться (за мячи - прим.). А у Гио раз не получилось, два не получилось – уверенность потерял, и уже сложно вернуться.
Луческу давал ему шанс, Гио выходил и играл на себя. Он много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, что еще делать – надо показать себя.
Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, и из-за этого контратаки были. Это Луческу не нравилось", – сказал Забарный.
Отметим, что вторую часть сезона Цитаишвили провел в "Ворскле", сыграл 4 матча и забил один гол.
Ранее 20-летний футболист вернулся в "Динамо" из аренды.
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