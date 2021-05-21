Динамо первым из спортивных клубов начнет продавать NFT-билеты

"Динамо Киев" запустит первым из спортивных клубов регулярные продажи NFT в качестве билетов на матчи. Болельщики смогут приобрести NFT-билеты только на маркетплейсе Binance NFT уже в конце июня 2021 года.

При поддержке американского блокчейн-партнера Moonwalk "Динамо" создаст цифровую экономику, которая будет включать в себя всеобъемлющую экосистему токенов. Сейчас проект в стадии разработки.

"NFT-билеты — один из многих аспектов экосистемы наград, которую "Динамо" внедряет вместе с Moonwalk. Возможность собирать игровые NFT, которые также будут использоваться как билеты, откроет ряд других увлекательных возможностей для болельщиков. Проект токенизации "Динамо" (Киев) уже зарекомендовал себя как невероятно перспективная франшиза, поскольку клуб разрабатывает новые способы взаимодействия со своими фанатами, сообществами и партнерами, — рассказал один из основателей Moonwalk Грэг Консильо.

Работа протокола NFT, который позволит перепродавать билеты в децентрализованном формате, расширяется благодаря партнерству с компанией Blockparty.

"У киевского "Динамо" выдающаяся история и одна из самих больших фан-баз в Украине. Мы рады сообщить об этой коллаборации, и, безусловно, пользователи также с нетерпением ее ждали. Мы твердо верим, что вскоре NFT-билеты станут привычной для футбольных болельщиков вещью и маркетплейс Binance NFT будет одной из ведущих платформ для функциональных NFT", — сказал директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Со временем киевское "Динамо" рассчитывает продавать больше 25% от общего количества билетов на домашние игры в виде NFT.