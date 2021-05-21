Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Миная отреагировал на информацию об интересе со стороны Колоса
Футболист покинул клуб в статусе свободного агента
Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал свое дальнейшее будущее, после того, как закарпатская команды вылетела из Премьер-лиги.
"Не хочется рассуждать на тему "Миная" и почему команда вылетела из Премьер-лиги.
Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.
"Колос"? Пока это только разговоры, никакой конкретики.
Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю", - сказал Нуриев.
В минувшем чемпионате УПЛ 25-летний футболист за "Минай" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что к лидеру "Миная" интерес проявляет ковалевский "Колос".
Популярное сейчас
- Украинский футболист попал в шорт-лист клуба Ла Лиги
- Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21
- Украинец присоединился к золотому дублю в европейском чемпионате
- Александрия представила нового главного тренера
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет