Форвард Миная отреагировал на информацию об интересе со стороны Колоса

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал свое дальнейшее будущее, после того, как закарпатская команды вылетела из Премьер-лиги.

"Не хочется рассуждать на тему "Миная" и почему команда вылетела из Премьер-лиги.

Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.

"Колос"? Пока это только разговоры, никакой конкретики.

Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю", - сказал Нуриев.