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Форвард Миная отреагировал на информацию об интересе со стороны Колоса

Премьер-лига
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Футболист покинул клуб в статусе свободного агента

Форвард Миная отреагировал на информацию об интересе со стороны Колоса

Новина українською

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев прокомментировал свое дальнейшее будущее, после того, как закарпатская команды вылетела из Премьер-лиги.

"Не хочется рассуждать на тему "Миная" и почему команда вылетела из Премьер-лиги.

Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.

"Колос"? Пока это только разговоры, никакой конкретики.

Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анталье, скорее всего, еще не сыграю", - сказал Нуриев.

В минувшем чемпионате УПЛ 25-летний футболист за "Минай" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что к лидеру "Миная" интерес проявляет ковалевский "Колос".

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай Анатолий Нуриев
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