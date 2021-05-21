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Олимпик предложит новый контракт капитану команды
Донецкий клуб заинтересован в продлении сотрудничества с игроком
olimpik.com.ua
32-летний украинский капитан "Олимпика" Сергей Политыло, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня 2021 года, рассказал о своей дальнейшей карьере.
"Сегодня улетаю в отпуск. У меня уже был разговор с клубным руководством "Олимпика". Клуб во мне заинтересован, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, что в начале июня в этом вопросе появится конкретика".
Напомним, что 32-летний футболист выступает за "Олимпик" с 2018 года. В минувшем чемпионате УПЛ полузащитник провел за дончан во всех турнирах 26 поединков и отметился тремя забитыми мячами.
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