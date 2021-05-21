Олимпик предложит новый контракт капитану команды

32-летний украинский капитан "Олимпика" Сергей Политыло, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня 2021 года, рассказал о своей дальнейшей карьере.

"Сегодня улетаю в отпуск. У меня уже был разговор с клубным руководством "Олимпика". Клуб во мне заинтересован, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, что в начале июня в этом вопросе появится конкретика".

Напомним, что 32-летний футболист выступает за "Олимпик" с 2018 года. В минувшем чемпионате УПЛ полузащитник провел за дончан во всех турнирах 26 поединков и отметился тремя забитыми мячами.