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Олимпик предложит новый контракт капитану команды

Премьер-лига
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Донецкий клуб заинтересован в продлении сотрудничества с игроком

Олимпик предложит новый контракт капитану команды

olimpik.com.ua

Новина українською

32-летний украинский капитан "Олимпика" Сергей Политыло, у которого контракт с клубом заканчивается 30 июня 2021 года, рассказал о своей дальнейшей карьере.

"Сегодня улетаю в отпуск. У меня уже был разговор с клубным руководством "Олимпика". Клуб во мне заинтересован, чтобы продолжить сотрудничество. Думаю, что в начале июня в этом вопросе появится конкретика".

Напомним, что 32-летний футболист выступает за "Олимпик" с 2018 года. В минувшем чемпионате УПЛ полузащитник провел за дончан во всех турнирах 26 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк)
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