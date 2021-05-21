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Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина
Еще пять лет добавлено условно
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КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента "
Комитет дисквалифицировал Гельзина на 5 лет, еще 5 лет добавлено условно. Также функционеру придется заплатить штраф в размере 250 тысяч гривен.
О решении Комитета рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.
"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".
Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет.
Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", - сказал Грищенко.
Напомним, что во время матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол "Олимпика"), а после поединка ворвался в прямой эфир ТК Футбол и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.
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