Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина

КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента " Олимпика " Владислава Гельзина.

Комитет дисквалифицировал Гельзина на 5 лет, еще 5 лет добавлено условно. Также функционеру придется заплатить штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении Комитета рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет.

Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", - сказал Грищенко.