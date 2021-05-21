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Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще пять лет добавлено условно

Бан на 5 лет и штраф 250 тысяч гривен. КДК вынес решение по делу Гельзина

1927

Новина українською

КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

Комитет дисквалифицировал Гельзина на 5 лет, еще 5 лет добавлено условно. Также функционеру придется заплатить штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении Комитета рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет.

Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", - сказал Грищенко.

Напомним, что во время матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол "Олимпика"), а после поединка ворвался в прямой эфир ТК Футбол и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин КДК УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (13)
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Shilov 2020 (Кировоград )
21.05.2021 в 17:19
Да уж будем надеяться что Олимпик останется! Ну а нашему УАФ большой привет так убивать футбол которого у нас и так нету это нужно уметь!
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+2
0
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armik (Киев)
21.05.2021 в 17:17
Эти решения - бумагомарательство и не более того.Живой пример - Собуцкий и Севидов.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.05.2021 в 17:07
Ещё минус одна команда. Как минимум интерес погаснет у Гельзина(
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
21.05.2021 в 17:02
При тому всьому, що він був правий! Підсуджували Шахтарю! Суддя на скільки років дискваліфокований??? Гол скасували, бо тягнули Шахтар. Український футбол тільки орієнтоаний на контору і ставки.
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+3
-2
oleg dynamo (львівська)
21.05.2021 в 17:11
100%
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
21.05.2021 в 17:02
Может он и сказал правду, но нельзя говорить ТАК ещё и в прямом эфире. Мы же в цивилизованный мир стремимся, или как?
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.05.2021 в 16:59
Финансировать в таком случае не сможет?
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+1
0
chino1961 (Сумская обл.)
21.05.2021 в 16:58
Убили команду...Павелко ты лучьше своего макаронника убери. Если честно я могу понять Гельзина--не сдержался да потому что УЖЕ ДОСТАЛИ!...Беспредел в УАФ продолжается
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+4
-1
football_soccer (Украина)
21.05.2021 в 16:58
назвал старого итальяского пи***ра -- старым итальянским пи***ром . Ну хоть теперь мы знаем сколько стоит сказать правду - 250 к грн ))
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+3
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
21.05.2021 в 17:16
Ответить
0
0
chastener
21.05.2021 в 16:56
Минус еще одна команда. Жаль Олимпик.
Ответить
+5
-1
Unselfish (Белая Церковь )
21.05.2021 в 16:59
Схе.али -1 команда? Как был, так и будет, президентом будет его бабушка, а финансировать клуб никто не запрещал...
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+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
21.05.2021 в 17:15
Так. Ось Собуцький пожиттєво дискваліфікований, а агробізнес існує.
0
0


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