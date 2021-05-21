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Ворскла хочет продлить Кулача и Алиуна и вернуть Цитаишвили
Полтавчане хотят сохранить лидеров
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"Сделаны предложения и Кулачу, и Алиуну. Но есть бюджет, и сможем ли сохранить игроков - покажет время. За рамки бюджета выходить не будем.
Мы с ними в хороших отношениях, достаточно откровенно поговорили. Если не будет больших финансовых подводных течений, то, думаю, они останутся в команде", – сказал Лысак.
Кроме того, по информации ТК "Футбол", полтавчане готовы снова арендовать хавбека "Динамо" Георгия Цитаишвили, если игрок по итогам сбора киевлян не останется в команде.
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