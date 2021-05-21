Ворскла хочет продлить Кулача и Алиуна и вернуть Цитаишвили

" Ворскла " намерена сохранить форварда Владислава Кулача, который стал лучшим бомбардиром УПЛ минувшего сезона и защитника Пап-Алиуна Ндиайе. Об этом сообщил вице-президент клуба Олег Лысак.

"Сделаны предложения и Кулачу, и Алиуну. Но есть бюджет, и сможем ли сохранить игроков - покажет время. За рамки бюджета выходить не будем.

Мы с ними в хороших отношениях, достаточно откровенно поговорили. Если не будет больших финансовых подводных течений, то, думаю, они останутся в команде", – сказал Лысак.