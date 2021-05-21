Локателли не спешит принимать предложение Шахтера, ожидая ставки от Ювентуса

Донецкий " Шахтер " вступил в переговоры по хавбеку "Сассуоло" и сборной Италии Мануэлю Локателли.

По информации итальянских СМИ, "горняки" готовы заплатить "Сассуоло" 30-35 млн евро, а самому игроку предлагают контракт с зарплатой порядка 3 млн евро в год.

Впрочем, по информации Calciomercato, сам футболит пока что довольно прохладно встретил такое предложение украинского клуба, даже несмотря на то, что здесь будет работать главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Лзерби.

Все дело в том, что футболиста хочет также и "Ювентус", который также ведет переговоры по Локателли.

Изначально туринцы предлагали "Сассуоло" 40 миллионов евро, но 20 из них планировалось покрыть одним или двумя своими футболистами.

Отмечается, что вмешательство "Шахтера" несколько спутало планы туринцам, и теперь "Юве" должен увеличить предложения и для Локателли, и для "Сассуоло".

Сам Локателли (как и "Сассуоло") ждет развития событий и в с случае повышения ставок "Ювентусом" больше склоняется к переезду в Турин.

Напомним, что в "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.

С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.