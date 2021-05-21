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Заря ведет с испанским Луго переговоры по трансферу Лебеденко

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник может сменить Олимпик на Зарю

Заря ведет с испанским Луго переговоры по трансферу Лебеденко

Новина українською

арю" в летнее трансферное окно может усилить игрок испанского "Луго" Орест Лебеденко, который до недавнего времени находился в аренде в донецком "Олимпике".

Луганчане ведут с испанским клубом переговоры о трансфере 23-летнего защитника.

В "Луго" Лебеденко перебрался в начале 2019 года, с которым подписал контракт на четыре с половиной года.

В аренду в "Олимпик" защитник ушел летом прошлого года, где провел 23 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Луго Орест Лебеденко
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
21.05.2021 в 22:36
неплох
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friday13 (Івано-Франківськ)
21.05.2021 в 22:35
дуже непогано виглядає. при скрипнику зросте до збірної
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