Заря ведет с испанским Луго переговоры по трансферу Лебеденко

"З арю " в летнее трансферное окно может усилить игрок испанского "Луго" Орест Лебеденко, который до недавнего времени находился в аренде в донецком "Олимпике".

Луганчане ведут с испанским клубом переговоры о трансфере 23-летнего защитника.

В "Луго" Лебеденко перебрался в начале 2019 года, с которым подписал контракт на четыре с половиной года.

В аренду в "Олимпик" защитник ушел летом прошлого года, где провел 23 матча, в которых отдал 5 голевых передач.