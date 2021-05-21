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Павелко предлагает, чтобы напрямую из УПЛ вылетали две команды, а еще две играли стыковые матчи
Очередная новаторская идея от президента УАФ
facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в регламентах
"Есть предложение синхронизировать календари УПЛ и ПФЛ, чтобы напрямую из Премьер-лиги вылетали две команды, а две – играли стыковые матчи. Таким образом, за повышение в классе и сохранения прописки в элите будут бороться по четыре команды в каждой из лиг.
Надеюсь, что в ближайшее время пройдут Советы лиг, а календарь будет синхронизирован, и мы получим более интересные и интригующие турниры уже в следующем сезоне", - сказал Павелко.
Напомним, что по итогам сезона 2020/21 УПЛ покинул закарпатский "Минай". Из Первой лиги в элитный дивизион выйдут три клуба, и таким образом, УПЛ будет расширена до 16 команд.
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