  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко предлагает, чтобы напрямую из УПЛ вылетали две команды, а еще две играли стыковые матчи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко предлагает, чтобы напрямую из УПЛ вылетали две команды, а еще две играли стыковые матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередная новаторская идея от президента УАФ

Павелко предлагает, чтобы напрямую из УПЛ вылетали две команды, а еще две играли стыковые матчи

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в регламентах УПЛ и Первой лиги.

"Есть предложение синхронизировать календари УПЛ и ПФЛ, чтобы напрямую из Премьер-лиги вылетали две команды, а две – играли стыковые матчи. Таким образом, за повышение в классе и сохранения прописки в элите будут бороться по четыре команды в каждой из лиг.

Надеюсь, что в ближайшее время пройдут Советы лиг, а календарь будет синхронизирован, и мы получим более интересные и интригующие турниры уже в следующем сезоне", - сказал Павелко.

Напомним, что по итогам сезона 2020/21 УПЛ покинул закарпатский "Минай". Из Первой лиги в элитный дивизион выйдут три клуба, и таким образом, УПЛ будет расширена до 16 команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...